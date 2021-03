লাইভ শো চলার সময়ই ভেঙে পড়ল স্টুডিও সেট!

লাইভ টক শো চলার সময় আচমকা দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হলো ইএসপিএন কলম্বিয়ার এক সাংবাদিককে। ইএসপিএন এফসি রেডিও’র শো চলার সময় তার মাথার উপর ভেঙে পড়ে সেটের একটা অংশ। বড় ধরনের আঘাত থেকে বেঁচে গেলেও এরইমধ্যে লাইভ শো-এর ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। জানা গেছে, কলম্বিয়ার ওই ক্রীড়া সাংবাদিকের নাম কার্লোস ওর্ডুজ।

মঙ্গলবার (৯ মার্চ) ইএসপিএন এফসি রেডিও লাইভ টক শো-তে অংশ নিয়েছিলেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা। ভালোই চলছিল শো। ক্রীড়া সংক্রান্ত একাধিক বিষয় নিয়ে হচ্ছিল আলোচনা। বিশেষজ্ঞদের একের পর প্রশ্ন করছিলেন সঞ্চালক। তারাও মতবিনিময় করছিলেন।

আচমকাই সেটের একটা অংশ এক আলোচকের মাথার উপর ভেঙে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডেস্কের উপর পড়ে যান। তার ওই অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন অন্য অতিথিরাও। লাইভ শো চলছিলো বলে কেউ উঠতেও পারছিলেন না। পরিস্থিতি সামাল দিতে শো-এর সঞ্চালক বিজ্ঞাপন বিরতির কথা ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে শো বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পরে জানা যায় কার্লোস ওর্ডুজ নামে ওই ক্রীড়া সাংবাদিকের নাকে চোট লেগেছে। এছাড়া আঘাত তেমন গুরুতর নয়। কার্লোস ওর্ডুজ স্প্যানিশ ভাষায় টুইট করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘গতকাল রাতের ঘটনায় অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অনেকেই আমার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার পর আমি এখন ভাল আছি। একাধিক পরীক্ষা করা হয়েছে। নাকে আঘাত লেগেছে। তবে হাড় ভাঙেনি। এছাড়া আর কোথাও কোনও আঘাত লাগেনি।’

Shocking video. ESPN anchor crushed live on the air by falling set piece. Thankfully he was uninjured. pic.twitter.com/CeFxy8AksY