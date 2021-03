শাহরুখ খানের যে বিষয়টি গৌরির পছন্দ

শাহরুখ খানের কোন দিকটি বেশি পছন্দ করেন স্ত্রী গৌরি, এমন প্রশ্নের জবাবে গোপন একটি তথ্য জানালেন বলিউড বাদশাহ। যে উত্তরটি মজারও বটে!

তথ্যটি জানার আগে বলে রাখা দরকার, প্রায়শই সোশ্যাল হ্যান্ডেলে ভক্তদের সঙ্গে প্রশ্ন-উত্তরের মজার একটি খেলা খেলেন এই বাদশাহ। বুধবার (৩১ মার্চ) দুপুরে টুইটারে #আস্কএসআরকে হ্যাশট্যাগ শিরোনামের এই খেলায় মেতেছিলেন তিনি। যেখানে অসংখ্য ভক্ত শাহরুখ খানের নতুন সিনেমা ও ব্যক্তিগত বিষয়ে নানা প্রশ্ন করেন। সেগুলোর চটজলদি জবাবও দেন ফিরতি টুইটে।

এরমধ্যে একটি উত্তর জয় করেছে মিলিয়ন হৃদয়। কারণ উত্তরটি ছিলো বেশ মজার ও অজানা।

ভক্তের সেই প্রশ্নটি ছিলো এমন, শাহরুখ খানের কোন বিষয়টি স্ত্রী গৌরিকে ভালোবাসার জালে আবদ্ধ করে রাখে? জবাবে বলিউড বাদশাহর জবাবটি ছিলো এমন, ‌‘আমার রান্নার হাত, ঘর পরিষ্কার রাখার চেষ্টা এবং বাচ্চাদের খেয়াল রাখার বিষয়টি গৌরিকে বেশি মুগ্ধ করে!’

বলিউড বাদশাহর এমন জবাবে মুগ্ধতা ছড়ায় নেটিজেনদের হৃদয়ে। সৃষ্টি হয় উদাহরণ। বিস্ময় ছড়ায়, এতো বড় তারকা হয়েও স্ত্রীকে সংসারের কাজে এতোটা সাহায্য করেন শাহরুখ!

#আস্কএসআরকে হ্যাশট্যাগের এই খেলায় শাহরুখ তার ভক্তদের জন্য সময় রাখেন মাত্র ১৫ মিনিট। এতে প্রথম প্রশ্নটি আসে এমন- আপনার আসন্ন সিনেমা প্রসঙ্গে কিছু তথ্য বা হিন্টস দিন, যাতে আমরা অপেক্ষা করতে পারি। কারণ, চলমান মহামারিতে আমরা খুবই হতাশ হয়ে পড়ছি।

জবাবে শাহরুখ বলেন, ‘আমার অনেকগুলো ছবি মুক্তির মিছিলে রয়েছে। চলমান মহামারি পেরিয়ে আমাদের সুদিন ফিরবে, এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই।’

That I cook and clean and look after the babies. And I guess being so handsome helps too.... https://t.co/bxeotwUMYH