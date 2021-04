শামসুজ্জামান খানের মৃত্যুতে বিশিষ্টজনদের শোক

বাংলা একাডেমির সভাপতি, সাবেক মহাপরিচালক, স্বাধীনতা ও একুশে পদক প্রাপ্ত বিশিষ্ট ফোকলোরবিদ অধ্যাপক শামসুজ্জামান খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, মন্ত্রিসভার সদস্যসহ বিশিষ্টিজনেরা। তারা আলাদা শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান তারা।

বুধবার (১৪ এপ্রিল) দুপুর আড়াইটার দিকে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান (৮১)।

তার মৃত্যুতে এক শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বলেন, ‘বাংলা ভাষা ও সাহিত্যাঙ্গনে শামসুজ্জামান খানের অবদান বাংলাদেশের মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।’

এক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতা পুরস্কার ও একুশে পদকপ্রাপ্ত এই গবেষক ও লেখক বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সাহিত্যকে অনন্য গবেষণাকর্মের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যা ভবিষ্যতেও গবেষণাকর্মীদের অনুপ্রাণিত করবে। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’, ‘কারাগারের রোজনামচা’ ও ‘আমার দেখা নয়া চীন’ এই বইগুলোর সম্পাদনা ও প্রকাশে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। শামসুজ্জামান খান কর্মগুণে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অধ্যাপক শামসুজ্জামান খানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, ডেপুটি স্পিকার মো. ফজলে রাব্বী মিয়া, চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, শোক প্রকাশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার।

আরও শোক প্রকাশ করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী প্রমুখ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচাৰ্য্য, উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল।

মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীরা বলেছেন, মুক্তবুদ্ধি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বঙ্গবন্ধু চর্চা, বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে যে কয়জন মানুষ দীর্ঘদিন ধরে নিরলস কাজ করেছেন, লোক সংস্কৃতি ও পল্লীসাহিত্য গবেষক শামসুজ্জামান খান তাদের অন্যতম। বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামী এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গণের এক নির্ভরতার স্থল ছিলেন তিনি। তার প্রয়াণে অপূরণীয় ক্ষতি হলো বাংলাদেশের। শামসুজ্জামান খান শিক্ষক হিসেবে ছিলেন অনন্য প্রতিভার অধিকারী। একইভাবে প্রশাসক হিসেবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সফল একজন মানুষ। তিনি ২০০৯ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন।

অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান ২০০৯ সালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হন। পরে তার পদের মেয়াদ তিন মেয়াদে বাড়ানো হয়। ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক (১৯৯৭-২০০১) এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক (১৯৯৬-১৯৯৭) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। প্রতিষ্ঠান দুটিতে তিনি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

কাজের স্বীকৃতি হিসেবে একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, স্বাধীনতা পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার, কালুশাহ পুরস্কার, দীনেশচন্দ্র সেন ফোকলোর পুরস্কার,শহীদ সোহরাওয়ার্দী জাতীয় গবেষণা পুরস্কারসহ নানা পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

শামসুজ্জামান খানের প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রবন্ধ-গবেষণা: নানা প্রসঙ্গ (১৯৮৩); গণসঙ্গীত (যৌথ, ১৯৮৫); মাটি থেকে মহীরুহ (১৯৯৪); বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ ও প্রাসঙ্গিক কথকতা (১৯৯৫); আধুনিক ফোকলোর চিন্তা (২০০১); মীর মশাররফ হোসেন: নতুন তথ্যে, নতুন ভাষ্যে (২০০৪); ফোকলোর চর্চা (২০০৬); নির্বাচিত প্রবন্ধ (২০০৬)। রম্য-রচনা: ঢাকাই রঙ্গরসিকতা (২০০১); গ্রাম বাংলার রঙ্গরসিকতা (২০০৪); গ্রাম বাংলার রঙ্গ গল্প (২০০৬)। শিশুসাহিত্য: দুনিয়া মাতানো বিশ্বকাপ (১০৮৭)। জীবনী: মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৯৮৫); মওলানা মনিরুজ্জামান: এছলামাবাদী (দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৬)। সম্পাদনা: কিশোর গল্প ‘সূর্যমুখী’ (১৯৬৭); আফ্রিকার কবিতা: লি্ওপোল্ড সেংঘর (১৯৭৭); ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ (যৌথ, ১৯৮৫); ছোটদের অভিধান (যৌথ, ১৯৮৫); চরিতাভিধান (যৌথ, ১৯৮৫); বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য (১৯৮৬); বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য (প্রথম খণ্ড, ২০০৬); Bibliography on Folklore of Bangladesh (যৌথ, ১৯৮৭); চন্দ্রকুমার দে অগ্রন্থিত রচনা (১ম খণ্ড ১৯৯৪ এবং ২য় খণ্ড ১৯৯৫); বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য (১৯৯৪); সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান (যৌথ, ১৯৯৬); ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা (যৌথ, ১৯৯২); (Folklore of Bangladesh (Vol. 1987 & Vol-2 1989); কবি মঈনুদ্দীন স্মারকগ্রন্থ (২০০০); সুবর্ণরেখার আলপনা: আবুল আহসান চৌধুরী সংবর্ধনাগ্রন্থ (যৌথ, ২০০৩); মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী: আত্মজীবন ইত্যাদি। এগুলো বাংলা ও বাঙালির সম্পদ হিসেবে যুগ থেকে যুগান্তর শামসুজ্জামান খানকে স্মরণীয় করে রাখবে।

আরও পড়ুন-

বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান মারা গেছেন