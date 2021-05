বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গারা মমতার বড় শক্তি: কঙ্গনার টুইট

পশ্চিমবঙ্গ থেকে মমতার জয়ধ্বনি কানে যেতেই বিতর্কিত টুইট করলেন বলিউড নায়িকা কঙ্গনা রনৌত। বললেন, মমতা ব্যানার্জির বড় শক্তি বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গারা!

তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিজয়কে মোটেই সহজভাবে মেনে নিতে পারছেন না গেরুয়া শিবিরের এই বিতর্কিত অভিনেত্রী। তিনি বলেন, ‘মমতার বড় শক্তি এখন বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গারা। লক্ষ্য করছি, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা আর মেজরিটিতে নেই।’

কঙ্গনা আরও বলেন, ‘তথ্য নিয়ে বলছি ভারতের বাঙালি মুসলমানরা সবচেয়ে দরিদ্র আর বঞ্চিত। পশ্চিমবঙ্গ আরেকটা কাশ্মীর হতে যাচ্ছে।’

ইলেকশন২০২১ হ্যাশট্যাগ দিয়ে এই মন্তব্য টুইট করেন ২ মে দুপুর নাগাদ।

কলকাতাভিত্তিক আনন্দবাজার পত্রিকা ও এবিপি আনন্দের হিসাবে, ক্ষমতাসীন তৃণমূল বর্তমানে ২০৭ আসনে এগিয়ে রয়েছে। আর মোদি-অমিত শাহের ব্যাপক প্রচারণার পরও বিজেপি এগিয়ে আছে মাত্র ৭১ আসনে।

Bangladeshi's and Rohingyas are biggest strength of Mamata.... with the way trend is looking shows Hindus are no more majority there, and according to the data Bangali Muslims are the poorest and most deprived in whole India, good another Kashmir in the making... #Elections2021