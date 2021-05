বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় মিস ইন্ডিয়ার হৃদয়স্পর্শী উত্তর

রবিবার রাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা মিস ইউনিভার্স ২০২০। এই প্রতিযোগিতার প্রশ্নোত্তর পর্বটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাউন্ড। মিস ইন্ডিয়া আডলাইন কাস্টেলিনো এবার প্রতিযোগিতায় শীর্ষ পাঁচে ছিলেন। প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষ ধাপে এই সুন্দরীকে একটু অন্যরকম প্রশ্ন করা হয়েছিল। যেটির এক হৃদয়স্পর্শী উত্তর তিনি দিয়েছেন।



মিস ইন্ডিয়াকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক ক্ষতি হলেও বিভিন্ন দেশে লকডাউন জারি নাকি সীমান্ত উন্মুক্ত এবং সংক্রমণের হার বৃদ্ধির ঝুঁকির মুখেও অর্থনীতি কী চালু রাখা উচিত?

আডলাইন কাস্টেলিনোর উত্তর মিস ইউনিভার্সের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শুভ সন্ধ্যা। আমি ভারত থেকে এসেছি এবং সেখানে যা ঘটছে তা প্রত্যক্ষ করছি। আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি হয়েছে। সেটি হচ্ছে, প্রিয়জনের স্বাস্থ্যের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই। এবং অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যের মধ্যে আমাদের একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। আর তা তখনই সম্ভব হয় যখন সরকার জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে এবং এমন কিছু করে যা অর্থনীতির কাজে আসবে।

ভারতীয় এই সুন্দরীর কাছে 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও প্রতিবাদের অধিকার' সম্পর্কে তার অবস্থান জানতে চাওয়া হয়েছিল। এই বিষয়ে তিনি বলেন, সম্প্রতি আমরা অনেক প্রতিবাদ দেখেছি। বিশেষ করে আমি তুলে ধরতে চাই সমান অধিকারের জন্য নারীদের বছরজুড়ে প্রতিবাদের কথা। এখন পর্যন্ত, সে অধিকার আমাদের নেই। প্রতিবাদ যে অসমতা বিরাজ করছে তার বিরুদ্ধে সরব হতে সহযোগিতা করে। যে কোনও গণতন্ত্রে এই অধিকার সংখ্যালঘুদের সোচ্চার হতে দেয়। ফলে প্রতিবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ। কখন এটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে তা গুরুত্বপূর্ণ না, কারণ প্রত্যেকটি অধিকারের সঙ্গে দায়িত্ব থাকে। তাই দৃঢ়তার সঙ্গে এটিকে কাজে লাগান। ধন্যবাদ।





এবারের প্রতিযোগিতায় বিশ্ব সুন্দরীর মুকুট পাওয়া মিস মেক্সিকো আন্দ্রে মেজাকে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নটি ছিল, আপনি যদি দেশের প্রধান হতেন তাহলে কীভাবে কোভিড-১৯ মোকাবিলা করতেন?

জবাবে মিস মেক্সিকো বলেন, আমি মনে করি কোভিড-১৯ এর মতো ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলার কোনও নিপুণ উপায় নেই। তবে আমি মনে করি পরিস্থিতি এত খারাপ হওয়ার লকডাউন দিতাম। কারণ আমরা অনেক প্রাণ হারিয়েছি। এই ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়, আমাদের জনগণকে বাঁচাতে হবে। তাই একেবারে শুরু থেকেই আমি পদক্ষেপ নিতাম।

