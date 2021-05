নিউ ইয়র্কে সংঘর্ষে জড়ালো ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল সমর্থকরা (ভিডিও)

ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান ইসরায়েলি বিমান হামলার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন উভয় দেশের সমর্থকরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, হামলার ঘটনায় প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে উভয় দেশের সমর্থকরা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন।



ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট জানায়, সংঘর্ষের ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের কয়েকজন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

This video taken by @CBSNewYork Photographer Alex Susskind moments ago pic.twitter.com/24RVAo06fG

খবরে বলা হয়েছে, ফ্রি প্যালেস্টাইন নামের সংগঠনের ডাকে ম্যানহাটনে ইসরায়েলি কনস্যুলেট ভবনের সামনে কয়েকশ' মানুষ জড়ো হন। ফিলিস্তিনি পতাকা উড়িয়ে মিছিল করে ডাউন টাউনে যায় তারা। পুলিশ এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি।

Jews being attacked on Manhattan’s Upper East Side. Can’t say I didn’t see this coming