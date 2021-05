স্বাস্থ্যবিধি এড়াতে ভাড়া বিমানে মাঝ আকাশে বিয়ে!

ভারতীয় এক দম্পতি করোনাভাইরাস ঠেকাতে জারি করা স্বাস্থ্যবিধিতে জারি করা নিষেধাজ্ঞা এড়াতে বিমান ভাড়া করে মাঝ আকাশে বিয়ে করেছেন। তাদের বিয়েতে ১৬০ জনের বেশি অতিথি উপস্থিত ছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত বিয়ের ভিডিওতে দেখা গেছে, বিমানটিতে নব দম্পতি ও তাদের অতিথিরা ঘাঁ ঘেষে অবস্থান করছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এখবর জানিয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, ভারতের তামিল নাড়ু রাজ্যে বিয়েতে ৫০ জনের বেশি অতিথির উপস্থিতির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাই এই দম্পতি বিমানে মাঝ আকাশে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। ভারতের এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ এই ঘটনাটি তদন্ত শুরু করেছে।

বিমানে মাঝ আকাশে বিয়ের ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। নব দম্পদিতর নাম রাকেশ ও দক্ষিণা। বিয়ের জন্য মাদুরাই থেকে বেঙ্গালুরুগামী বেসরকারি এয়ারলাইন্স স্পাইসজেট'এর একটি বিমান ভাড়া নিয়েছিলেন তারা। ২ ঘণ্টার জন্য। বিমানটি যখন আকাশে মাদুরাইয়ের মীনাক্ষী মন্দিরের ঠিক উপরে, তখনই দক্ষিণাকে মঙ্গলসূত্র পরান রাকেশ।

ভিডিওতে দেখা গেছে, নবদম্পতিকে ঘিরে আনন্দ করছেন তাদের আত্মীয়রা। ছুঁড়ে দিচ্ছেন ফুলের পাপড়িও।

ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল এভিয়েশনের এক কর্মকর্তা জানান, স্পাইসজেটের ওই ফ্লাইটে যেসব কর্মী ছিলেন তাদের দায়িত্ব থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

স্পাইসজেট'র এক মুখপাত্র জানান, বোয়িং ৭৩৭ মাদুরাই থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার জন্য একটি ট্রাভেল এজেন্টের পক্ষ থেকে ভাড়া করা হয়। বিয়ের পর এই ফ্লাইট হওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

মুখপাত্র আরও জানান, তাদের ক্লায়েন্টকে স্পষ্টভাবে কোভিড বিধি মেনে চলার জন্য বলা হয়েছিল এবং মাঝ আকাশে কোনও কর্মকাণ্ড পালন করার ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হয়নি।

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n