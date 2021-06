ছোট্ট শিশুটি যা জানতে চাইলো মোদির কাছে

করোনাভাইরাস মহামারি বিশ্বের কয়েক কোটি শিক্ষার্থীকে বাধ্য করেছে তাদের দৈনন্দিন রুটিন বদলাতে। বেশিরভাগকেই এখন থাকতে হচ্ছে বাড়িতে, হাজির হতে হচ্ছে অনলাইন ক্লাসে। গত কয়েক মাসে অনেক শিক্ষার্থী উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অনেকে হোমওয়ার্ক ও দীর্ঘ অনলাইন ক্লাস নিয়ে নিজেদের অসন্তুষ্টির কথাও তুলে ধরেছে।

সম্প্রতি ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মিরের ছয় বছরের এক শিশু শিক্ষার্থীও একই সমস্যার তুলে ধরেছে। কিন্তু অন্যদের মতো না, সে বিষয়টি তুলে ধরেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে একটি চমৎকার ভিডিওর মাধ্যমে। যে ভিডিওটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে ইন্টারনেট দুনিয়ায়।

A six-year-old Kashmiri girl's complaint to @PMOIndia @narendramodi regarding long hours of online classes and too much of school work. pic.twitter.com/S7P64ubc9H