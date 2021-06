৫০০ কিলোমিটার পাড়ি দিলো হাতির পাল

বন্য হাতির একটি পাল চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিংয়ে প্রবেশ করেছে। দক্ষিণাঞ্চলীয় জিশুয়াংবান্না দাই এলাকা থেকে বুধবার রাতে তারা কুনমিং প্রবেশ করে। এখানে পৌঁছাতে হাতির পালটি প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়েছে। রবিবার প্রদেশটি একটি স্পেশাল কমান্ড গঠন করেছে পালটির ওপর নজর রাখা এবং তাদের গতিপথ পাল্টে দেওয়ার জন্য। হাতিদের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে ১৪টি ড্রোন।

The wild elephant herd migrating northwards entered #Kunming, capital city of #Yunnan on June 2. No one knows why the elephants traveled all the way from their forest home, however, getting too close to the city could be dangerous for both the elephants and the local residents. pic.twitter.com/RnTr7EFg37