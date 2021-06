ভারত ক্রিকেটের নতুন চোকার্স, টুইটারে ঝড়

সাম্প্রতিক সময়ের হিসাবে ওয়ানডে, টেস্ট কিংবা টি-টোয়েন্টি- সব ফরম্যাটেই ভারতের জয়জয়কার। কিন্তু আইসিসির কোনও প্রতিযোগিতা হলেই অন্য রূপ! আট বছর আগে সবশেষ আইসিসির কোনও প্রতিযোগিতা জিতেছে বিরাট কোহলিরা। সবশেষ ব্যর্থ হলো টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। তাই ভারতের নামের পাশে ‘চোকার্স’ অপবাদ সেঁটে দিচ্ছেন খোদ ভারতীয় সমর্থকরাই। নিউজিল্যান্ডের কাছে হারের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে রীতিমতো ঝড় উঠেছে।

ভারত সবশেষ আইসিসির কোনও প্রতিযোগিতা জিতেছে ২০১৩ সালে। ইংল্যান্ডকে হারিয়ে জিতেছিল চ্যাম্পিয়নস ট্রফির শিরোপা। এরপর ছয়বার ব্যর্থ হয়েছে শিরোপা জেতার কাছাকাছি গিয়ে। ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল তারা। আর ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ও সদ্য শেষ হওয়া টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ধরাশয়ী কোহলিরা।

We are definitely the new chokers. Hope this streak ends soon https://t.co/ce2Nd7643C