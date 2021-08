খেলা ছিল ঘরের মাঠে, অথচ এখন খেলতে হবে উজবেকিস্তানে

২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে প্রথমবারের মতো আইপিএল খেলেছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। ওই মৌসুমে টুর্নামেন্টের উদীয়মান ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছিলেন কাটার মাস্টার। এরপর আরও এক মৌসুম হায়দরাবাদে খেললেও আগেরবারের মতো পারফর্ম করতে পারেননি। এবার তো দল বদলে রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে খেলছেন। তারপরও শুক্রবার তার অবিশ্বাস্য বোলিং ঠিকই মন ছুঁয়ে গেছে হায়দরাবাদের মেন্টর ও ভারতীয় কিংবদন্তি ভিভিএস লক্ষ্মণের। মোস্তাফিজ ও বাংলাদেশকে নিয়ে টুইট করেছেন তিনি।

চার ওভারে মাত্র ৯ রান দিয়ে মোস্তাফিজই বাংলাদেশের সিরিজ জয়ের নায়ক। শুধু শুক্রবারের ম্যাচ নয়, গত কয়েক ম্যাচ ধরেই ধারাবাহিক ভালো বোলিং করে যাচ্ছেন বাঁহাতি এই পেসার। অজিদের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে ৫ উইকেট পেয়েছেন। রান দিয়েছেন মাত্র ২৩ ও ১৬। দুই ম্যাচে ডট বল দিয়েছেন যথাক্রমে ১১ ও ১২টি। শুক্রবার উইকেট না পেলেও দিয়েছেন মাত্র ৯ রান। ২৪ বলের ১৫টিই ডট! এর আগে হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে এক টি-টোয়েন্টি ও এক ওয়ানডেতে মোস্তফিজের বোলিং ছিল ৩১ রানে ৩ উইকেট ও ৫৭ রানে ৩ উইকেট।

শুক্রবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুর্দান্ত মোস্তাফিজকে দেখে প্রশংসায় মেতেছেন ভারতীয় কিংবদন্তি লক্ষ্মণ। হায়দরাবাদে খুব কাছ থেকে তিনি দেখেছেন ‘ফিজ’কে। এবার টেলিভিশনের পর্দায় দেখলেন বাঁহাতি এই পেসারের দাপট।

মোস্তাফিজের করা ১৯তম ওভারের পরিসংখ্যান তুলে ধরে লক্ষ্মণের টুইট, ‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথমবার সিরিজ জয়ের জন্য বাংলাদেশ দলকে অভিনন্দন। ফিজকে দেখে ভালো লাগছে, সে সেরা ছন্দে ফিরে এসেছে। অসাধারণ পারফরম্যান্স। বাংলাদেশের ক্রিকেট ভক্তদের জন্যও আমি অনেক খুশি।’

Congratulations to @BCBtigers on registering their first ever series win against Australia in international cricket. Good to see Fizz @Mustafiz90 back at this best. What a phenomenal bowling performance. Also feel very happy for the cricket loving fans of Bangladesh. #BANvAUS pic.twitter.com/smMtj00NHl