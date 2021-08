তালেবানের ঢুকে পড়ায় কাবুল ছাড়ার হিড়িক

তালেবানরা আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে ঢুকে পড়া ও ঘিরে রাখার খবরে শহরটি ছাড়ছেন স্থানীয়রা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি’র খবরে বলা হয়েছে, শহর ছাড়তে চেষ্টা করা মানুষদের প্রাইভেট কারে রাজধানীর একাধিক শহরে দীর্ঘ যানজট দেখা দিয়েছে। ব্যাংকগুলোতে টাকা উত্তোলনের হিড়িক পড়েছে।

আফগান এমপি ফারজানা কোচাই পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, আমি নিজের বাড়িতে রয়েছি। দেখছি মানুষ কীভাবে শহর ছেড়ে পালাতে চাইছে।

Confusion on the streets in #Kabul as everyone is rushing to somewhere with rumors swirling about the Taliban arriving into town, causing massive traffic congestion. What takes 20 minutes would now take 2 hours to get anywhere. #afghanistan pic.twitter.com/OwYSA4GcXF