দেশ ছাড়তে বেপরোয়া আফগানদের মরিয়া চেষ্টা

আশরাফ গণির সরকারের পতনের তালেবান শাসন থেকে পালাতে কাবুল বিমানবন্দরে বেপরোয়া আফগানরা হাজারে হাজারে জড়ো হয়েছেন। বিমানবন্দরের বেস্টনি ও দেয়াল টপকে তারা ভেতরে প্রবেশ করছেন। নিরাপত্তাবাহিনী হিমশিম খাচ্ছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে।

Another day begins in Kabul, a sea of people rushing into the Kabul airport terminal. #AFG pic.twitter.com/UekpGJ2MWd

আফগানিস্তানের বিভিন্ন সীমান্ত ক্রসিংয়ের নিয়ন্ত্রণ তালেবানের হাতে থাকা ও সীমান্তের ওপর অন্য দেশ কর্তৃক বন্ধ করে দেওয়ার ফলে দেশ ছাড়ার একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে কাবুল বিমানবন্দর। রবিবার দুপুর থেকেই মানুষ এখানে জড়ো হতে শুরু করেন। সোমবার সেই ভীড় জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

Insane. Don’t have any other words. The Kabul Airport. pic.twitter.com/ylraJsDyme

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক বিমান টেক অফের সময় রানওয়েতে সেটি ঘিরে ধরে তারা। বিশৃঙ্খলা বাড়তে থাকায় বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয় মার্কিন সেনাবাহিনী। তাদের গুলিতে অন্তত ৫ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে।

Hundreds desperate to flee Afghanistan’s capital crowded the airport tarmac at Kabul international airport Sunday night.



The Taliban retook the city 2 decades after they were removed by the U.S. https://t.co/mkFtENDclN pic.twitter.com/1YO8b0OwSx