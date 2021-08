‘মিনি’র শহরে ভালো নেই ‘কাবুলিওয়ালারা’

আফগানিস্তানের তালেবান যোদ্ধাদের সঙ্গে এক সাংবাদিকের কথোপকথনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে এক সাংবাদিক তালেবান যোদ্ধাদের প্রশ্ন করেছিলেন, আফগানরা নারী রাজনীতিককে ভোট দিতে পারবেন কিনা। তার এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তালেবান যোদ্ধারা হাসতে শুরু করেন।

Taliban collapses with laughter as journalist asks if they would be willing to accept democratic governance that voted in female politicians - and then tells camera to stop filming. “It made me laugh” he says.pic.twitter.com/km0s1Lkzx5