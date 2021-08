কাবুলে আটকা মার্কিনি ও মিত্রদের বাড়ি ফেরানো হবে: বাইডেন

আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনাদের প্রত্যাহারের পর আফগান সরকারের দ্রুত পতন ঘটে। পরাজয় মেনে নেয় আফগানিস্তানের সেনাবাহিনী। এই জয়ের পথে তালেবানরা শত কোটি ডলারের মার্কিন অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম দখল করেছে। এসবের মধ্যে রয়েছে ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার থেকে শুরু করে এ-২৯ সুপার টুকানো বিমান।

আফগানিস্তানে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার তালেবান যোদ্ধাদের হাতে বহুল ব্যবহৃত একে-৪৭ রাইফেলের বদলে যুক্তরাষ্ট্র নির্মিত এম-৪ কারবাইন এবং এম-১৬ রাইফেল দেখা গেছে। এছাড়া দেখা গেছে তালেবান যোদ্ধাদের মার্কিন হামভি ও মাইন প্রতিরোধক অ্যাম্বুশ প্রটেক্টেড গাড়ি চালাতে।

Taliban terrorists have captured two more US made UH-60A+ Black Hawk helicopters of Afghanistan National Army in the Kandahar airport! One of them is fully operational while the other needs maintenance.



