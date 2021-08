রহস্যময় ‘হাভানা সিনড্রোম’-এ বিলম্ব কমলার ভিয়েতনাম সফর

ইমরান খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) নেতা নিলম ইরশাদ শেখ বলেছেন, আফগানিস্তান দখল করা তালেবান কাশ্মিরকে মুক্ত করতে ইসলামাবাদকে সহযোগিতায় প্রস্তুত। এক টেলিভিশনে আলোচনায় তিনি একথা বলেছেন।

ইমরান খান সরকারের পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে নিলম ইরশাদ শেখ বলেন, বিশ্বের সব দেশে সবুজ পাসপোর্টকে শ্রদ্ধা করা হয়। আমরা রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ পাচ্ছি। অনেক বেশি রাজস্ব আয় হয়েছে। পুরো বিশ্ব পাকিস্তানের কথা স্বীকার করছে, হোক তা তুরস্ক বা মালয়েশিয়ার সরকার। এমনকি আফগানিস্তানে, তালেবানরা বলছে আমরা তোমাদের সঙ্গে রয়েছি এবং কাশ্মিরকে মুক্ত করতে তোমাদের সঙ্গে আমরা যোগ দেব।

এসময় অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক জানতে চান, আপনি কি বুজতে পারছেন এই মাত্র যা বলেছেন? এই অনুষ্ঠান সারা বিশ্ব ও ভারতে দেখা যাবে।

জবাবে নিলম বলেন, যখন তালেবানের প্রতি অন্যায় হচ্ছিল আমরা তাদের সমর্থন করেছিলাম। এখন আমরা যখন অন্যায়ের শিকার হচ্ছি তালেবান কাশ্মিরে জয়ী হতে সহযোগিতা করবে।

Pak PM Imran Khan’s close aide & his party spokeswoman Neelam Irshad Sheikh saying-“Taliban has agreed to support Pak Army to liberate Kashmir” @ImranKhanPTI Kashmir is little far ..before that Taliban will break Pakistan.@OfficialDGISPR Why don’t you try to liberate Kashmir