বাংলায় যেকোনও গান আরও মধুর শোনায়: এ আর রাহমান

শাকিব খান তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। সেই পোস্টের নিচে এসে আরেক প্রাক্তন নায়ক ওমর সানী একটি মন্তব্য করেন। আর সেই মন্তব্যের রেশ ধরে রবিবার (২৯ আগস্ট) সকাল থেকে শুরু হয় নেটযুদ্ধ।

শনিবার (২৮ আগস্ট) রাতে দেওয়া শাকিব খানের ওই পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘Always remember that your present destination isn’t your final destination. The best is yet to come, be patient!’

এর নিচে এসে ওমর সানী লেখেন, ‘লেখা তো তোর না, কে লিখেছে, ভাই ভালো থাকিস।’

মূলত এমন বিতর্কিত বা অসম্মানজনক মন্তব্যের রেশ ধরে অন্তর্জালে শুরু হয়েছে যুদ্ধ বা বিতর্ক। শুধু ওই কমেন্টের নিচেই পড়েছে শতাধিক প্রতিক্রিয়া। যার বেশিরভাগই ওমর সানীকে তুলোধুনো করা। একজন লিখেছেন, ‘সানী ভাই, ভেবেছিলাম একটু পরিবর্তন হইছেন!! কিন্তু এখন দেখি আমার ছোট্টকালের দেখা, সেই জোকার, জোকারই থেকে গেলেন...।’

আরেকজন বলেন, ‘‘আপনার মতো ভুলভাল লেখার চেয়ে অন্যকে দিয়ে শুদ্ধ লেখানো অনেক ভালো। আপনার লেখা পড়লে তো ‘দাঁত হাতে চলে আসে’ অবস্থা হয়।’’

তবে এমন ঝড়ের বিপরীতে বরাবরের মতো নীরবতা পালন করছেন শাকিব খান। যদিও তার হয়ে ভালোই লড়াই করে চলেছেন শাকিবিয়ান ছাড়াও মিডিয়াকর্মীদের অনেকেই। সবার ভাষ্য একই, ওমর সানী তার অনুজ তারকাকে নিয়ে এমন প্রকাশ্য অপমানসূচক মন্তব্য করতে পারেন না।

তবে ওমর সানী ও শাকিব খানের মধ্যে সম্পর্কের এমন অবনতির খবর সে অর্থে অতীতে পাওয়া যায়নি। ফলে অনেকেই ধারণা করছেন, অনেকটা অজ্ঞতাবশত মজা করতে গিয়েই মন্তব্যটি করেছেন ওমর সানী। যেটা তিনি প্রায়শই করে থাকেন। এমনকি তাকে নিয়েও করেন অনেকে।