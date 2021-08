মেট্রোরেলে ১৩০ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সংশোধনী, বাড়লো সুযোগ

১৩০ জনমেট্রোরেলে নিয়োগের জন্য প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির সংশোধনী প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত সংশোধনীতে আবেদনের সময় এক মাস বাড়ানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি-৮–এ সংশোধনীতে যা আছে

(১) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সকল পদের বিপরীতে যোগ্যতার কলামে বর্ণিত CGPA 4.00 or above out of 5 in HSC Vocational' 43 C CGPA 3.00 or above out of 5 in HSC Vocational' প্রযোজ্য হবে।

(২) আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ আগামী ৩১ আগস্টের স্থলে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

(৩) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৯ আগস্টের স্মারক অনুসরণে প্রার্থীদের বয়স ২৫-০৩-২০২০ তারিখে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। কেবল মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫-০৩-২০২০ তারিখে বয়স সর্বোচ্চ ৩২ (বত্রিশ) বছর হতে হবে। বিজ্ঞপ্তির অন্য শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন

আগের বিজ্ঞপ্তিটিসহ বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন