গিলানির মৃত্যুতে কাশ্মিরজুড়ে লকডাউন, মোড়ে মোড়ে তল্লাশি

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের এক মন্ত্রী অদ্ভুতভাবে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফিতা কেটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হাসির পাত্র হয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, পাঞ্জাবের কারা ও কলোনিমন্ত্রী ফায়াজ উল হাসান চোহান দাঁত দিয়ে উদ্বোধনী ফিতা কাটছেন। কাঁচি দিয়ে ফিতা কাটতে ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি এই কাণ্ড করেন।

টুইটার ব্যবহারকারীদের মতে, তিনি পাঞ্জাব প্রদেশে একটি ইলেক্ট্রনিক দোকান উদ্বোধন করছিলেন।

یہ ضروری نہیں ہے کہ ترجمان کا دماغ تیز اور زبان تیکھی ہونی چاہیئے۔ اس کے دانت بھی تیکھے ہونے ضروری ہیں.



Unable to cut the ribbon with a blunt scissor, Pakistan Punjab’s Jail minister and spokesperson @Fayazchohanpti did the inauguration job with his teeth.