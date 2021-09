হেরাতে তালেবানবিরোধী বিক্ষোভে নিহত ২

আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের ঘোষণা দিয়েছেন মুখপাত্র জবিউল্লাহ মুজাহিদ। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, এটি চূড়ান্ত নয়, ভারপ্রাপ্ত সরকার। দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতিনিধিদের রাখতে আমরা চেষ্টা করব।

তবে কয়েকজন পর্যবেক্ষক লক্ষ্য করেছেন, ঘোষিত মন্ত্রিসভায় কোনও নারীকে রাখা হয়নি এবং নারী বিষয়ক কোনও মন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা হয়নি।

বিবিসি’র সাংবাদিক সেকুন্দার কেরমানির এক প্রশ্নের জবাবে তালেবানের সাংস্কৃতিক কমিশনের আহমদুল্লাহ ওয়াসিক বলেছেন, মন্ত্রিসভা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

সিএনএন জানিয়েছে, নারী মন্ত্রণালয়ের বিষয়ে মুখপাত্র জবিউল্লাহ বলেছেন, তালেবান বিষয়টি পরে ভাববে।

তালেবান নেতারা কাবুল দখলের পর একাধিকবার সমাজে নারীদের ভূমিকা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সরকার গঠনের আলোচনাতেই নারীদের রাখা হয়নি। গত কয়েক দিন ধরে কাবুল ও প্রাদেশিক রাজধানীতে তালেবান শাসনে সমান অধিকারের দাবিতে বিক্ষোভ করছেন নারীরা।

No mention by the #Taliban of a Ministry of Women’s Affairs, in new appointments. Last minister fled when #Taliban took #Kabul. The ministry website is still up…for now… this is what it says…#Afghanistan. pic.twitter.com/Nszi99JFLP