সৌদি আরব থেকে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তুলে নিলো যুক্তরাষ্ট্র

জলে ভাসছে দিল্লির রাজপথ। শনিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দিল্লিবাসীর ঘুম ভাঙে ভারী বৃষ্টির শব্দে। কাজের তাগিদে ঘর থেকে বের হতে গিয়ে বিপাকে পড়েন বহু কর্মজীবী। যেন অচেনা দিল্লিকে দেখতে পায় নগরবাসী। ভারী বর্ষণে পথ-ঘাট তলিয়ে যাওয়া সাঁতার কাটতে দেখা গেছে পথ শিশুদের। আর বিজেপির এক নেতাকে তো ভেলা নিয়েই বেরিয়ে পড়েন। যা ইতোমধ্যে ভাইরাল নেট দুনিয়ায়।

সফদারজং মানমন্দির তথ্যমতে, দিল্লিতে শুক্রবার সকাল ৮টা ৩০ থেকে শনিবার সকাল ৮টা ৩০ পর্যন্ত ৯৪.৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। প্রবল বর্ষণের কারণে মাঝারি (অরেঞ্জ) সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

ইন্ডিয়া টুডের খবরে বলা হয়েছে, আকস্মিক বৃষ্টিপাতে জনদুর্ভোগ চরমে পৌঁছায়। এদিনে দিল্লির বিজেপির মুখপাত্র তাজিন্দর সিং বাগদা ভজনপুর এলাকায় জলাবদ্ধ রাস্তায় একটি ভেলে নিয়ে নেমে পড়েন। সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রীর।

তিনি বলেন, ‘এই বছর রাফটিং শিখতে রিশিকেশ-এ যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু করোনা মহামারীর কারণে তা সম্ভব হয়নি। এখন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল-কে ধন্যবাদ দিতে চাই যে, তিনি আমাকে এই জলাবদ্ধতায় শেখার সুযোগ করে দিলেন’।

১৯৭৫ সালের পর এমন বৃষ্টিপাত দেখেছে দিল্লিবাসী। আবহাওয়া দফতর বলছে,চলতি বছর ১ হাজার ১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। দিল্লির গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৬৫০ মিলিমিটার।

#WATCH | Children swim amid heavily waterlogged roads following continuous rains in the National Capital; visuals from near MCD Civic Centre. pic.twitter.com/N5E3fjFNGz