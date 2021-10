দিল্লি কা লাড্ডু...

২ অক্টোবর মুম্বাই উপকূলে প্রমোদতরি থেকে আটক করা হয়েছিল বলিউড তারকা শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানকে। অভিযানটি যেমন এখন আছে আলোচনা তুঙ্গে, তেমনি এটি প্রশ্নবিদ্ধও হয়েছে। এবার সেদিনের সেই রেইড নিয়ে ছবি সমেত প্রশ্ন তুললেন ভারতের মহারাষ্ট্রের একজন মন্ত্রী।

নবাব মালিক নামের সে রাজনীতিক গত কয়েকদিন ধরেই তদন্তকারী কর্মকর্তা সামির ওয়াংখেড়ের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়ে আসছেন। এবার টুইটারে কয়েকটি ছবি প্রকাশ করে দেখিয়েছেন, ২ অক্টোবরের অভিযানে পরিচিত বা কাছের লোকদের সাক্ষী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন সামির। যাদের একজন ফ্লেচার পাটেল।

মন্ত্রী নবাব দুটি ছবি প্রকাশ করেন। যেখানে ফ্লেচারকে কোনও এক অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে সামিরের সঙ্গে। অপর ছবিতে সামিরের বোনের সঙ্গেও বেশ ঘনিষ্ঠ সেলিফিতে তাকে পাওয়া যায়।

গত সপ্তাহে এই মন্ত্রী কয়েকটি ভিডিও দেখিয়ে অভিযোগ করেছিলেন, ২ অক্টোবর প্রমোদতরিতে মাদক মামলায় ধৃত তিন জনকে অভিযান শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

এনসিবির সঙ্গে বিজেপি ঘনিষ্ঠতার দাবি তুলে নবাব অভিযোগ করেছিলেন, ‘অভিযান শেষে এনসিবির সামির ওয়াংখেড়ে বলেছিলেন ৮ থেকে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। কিন্তু আসল সত্যি হল, সে দিন মোট ১১ জনকে আটক করা হয়। ঋষভ, প্রতীক গাবা ও আমির ফার্নিচারওয়ালা নামে তিনজনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।’

নবাবের অভিযোগ করা ঋষভ এক বিজেপি নেতার আত্মীয়। সঠিক তথ্য প্রকাশ্যে আনতে মুম্বাই পুলিশকে দিয়ে তদন্তেরও দাবি করেন এই ভারতীয় সংসদ সদস্য।

