যুক্তরাষ্ট্রে পেঁয়াজ থেকে ছড়ানো সংক্রমণে আক্রান্ত ৬ শতাধিক

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের এমপি সুস্মিতা দেবের গাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে। শুক্রবার এই হামলার ঘটনা ঘটে। তৃণমূল এমপি অভিযোগ করেছেন, দলের রাজনৈতিক প্রচারে অংশ নেওয়া একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন হামলায়। তিনি এজন্য কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন।

ত্রিপুরায় তৃণমূলের রাজনৈতিক কর্মসূচি দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছেন সুস্মিতা দেব। শুক্রবার ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটির কর্মীদের সঙ্গে ছিলেন।

ঘটনার ফুটেজে দেখা গেছে, একটি নীল রঙের এসইউভি গাড়িতে থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনি প্রতীক ও ছাদে লাগানো লাউডস্পিকার একাধিক আঘাতে বিধ্বস্ত।

পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস উল্লেখ করেছে, আমতলী বাজারে দেড়টার দিকে সুস্মিতা দেব ও দলের দশজন কর্মীর ওপর হামলা চালায় বিজেপি’র কর্মীরা। দুষ্কৃতকারীরা গাড়ি ভাঙচুর, তৃণমূলের কর্মীদের শারীরিকভাবে আঘাতএবং নারী কর্মীদের হয়রানি করেছে।

