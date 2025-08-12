এবার এনবিআরের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেওয়া হলো

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) সাম্প্রতিক সময়ে বরখাস্ত ও বদলির খবরে আলোচনার পর এবার এলো সুখবর। শুল্ক ও কর ক্যাডারের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়ে চলতি দায়িত্বে নিয়োগ দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) পৃথক দুই প্রজ্ঞাপনে এ নিয়োগের বিষয়টি জানানো হয়।
শুল্ক ও আবগারি ক্যাডার
শুল্ক-২ শাখা থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত কমিশনার মো. বশীর আহমেদকে কমিশনার (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কমিশনার (চলতি দায়িত্ব) পদে থাকা মোহাম্মদ হাসমত আলী, কাজী ফরিদ উদ্দীন ও মোহা. মসিউর রহমানকে অতিরিক্ত কমিশনার হিসেবে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
কর ক্যাডার
কর-২ শাখার প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ২২তম ব্যাচের অতিরিক্ত কর কমিশনার মুহাম্মদ মুঈনুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং ৩১৬) এবং শাহ মুহাম্মাদ ইজেদা হাসানকে (গ্রেডেশন নং ৩১৭) কর কমিশনার বা সমমর্যাদাসম্পন্ন পদে চলতি দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
চলতি দায়িত্বের শর্তাবলি
প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা তাদের পূর্ববর্তী পদের দায়িত্ব হস্তান্তর করে নতুন পদে যোগ দেবেন। এই নিয়োগ কোনোভাবেই পদোন্নতি হিসেবে গণ্য হবে না এবং এর ফলে ভবিষ্যতে পদায়ন, বদলি বা পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনও অগ্রাধিকার বা অধিকার সৃষ্টি হবে না। অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী, তারা নির্ধারিত হারে কার্যভারভাতা পাবেন এবং পদবির সঙ্গে অবশ্যই ‘চলতি দায়িত্ব’ শব্দ দুটি সংযুক্ত করতে হবে।
প্রেক্ষাপট
গত কয়েক দিনে এনবিআরে একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা অনিয়ম ও স্বচ্ছতা-সংক্রান্ত অভিযোগের কারণে বরখাস্ত ও বদলির মুখোমুখি হয়েছেন। এসব ঘটনার পর সংস্থার অভ্যন্তরে প্রশাসনিক পরিবর্তন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। কর্মকর্তাদের একটি অংশের মধ্যে মনোবল ও অনুপ্রেরণা কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে এবার এই পদোন্নতির ঘোষণা এলো, যা সংস্থার ভেতরে ইতিবাচক পরিবেশ ফিরিয়ে আনবে বলে মনে করছেন অনেকে।
অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।