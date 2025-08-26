বাংলাদেশ ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা

ট্রেজারি বিল-বন্ড ও সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সুদের আয় নির্ভর করে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুনাফা ক্রমেই বাড়ছে। সদ্য সমাপ্ত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিট মুনাফা দাঁড়িয়েছে ২২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। আগের অর্থবছরের তুলনায় মাত্র এক বছরে নিট মুনাফা বেড়েছে প্রায় ৭ হাজার ৩০০ কোটি টাকা।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৪৪৩তম সভায় এই আর্থিক হিসাব অনুমোদন করা হয়।
বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. হাবিবুর রহমান জানান, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিট মুনাফা ছিল ১৫ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। তার আগের অর্থবছর ২০২২-২৩-এ নিট মুনাফা হয়েছিল ১০ হাজার ৭৪৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে মুনাফা বাড়ছে।
সভায় অনুমোদিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট আয় থেকে খরচ ও কর বাদ দিয়ে নিট মুনাফা দাঁড়ায় ২২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা, যা সরকারের কোষাগারে জমা দেওয়া হবে। আগের অর্থবছরে কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছিল ১০ হাজার ৬৫২ কোটি টাকা।
এ ছাড়া মুনাফার অংশ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বেসিক বেতনের ছয় গুণ ইনসেনটিভ বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিচালনা পর্ষদ।
অর্থনীতিবিদদের মতে, দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও বাংলাদেশ ব্যাংকের এই রেকর্ড মুনাফা আর্থিক খাতের জন্য একটি ইতিবাচক সংকেত।