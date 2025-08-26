X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাংলাদেশ ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১০আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১০
বাংলাদেশ ব্যাংক

ট্রেজারি বিল-বন্ড ও সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সুদের আয় নির্ভর করে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুনাফা ক্রমেই বাড়ছে। সদ্য সমাপ্ত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিট মুনাফা দাঁড়িয়েছে ২২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। আগের অর্থবছরের তুলনায় মাত্র এক বছরে নিট মুনাফা বেড়েছে প্রায় ৭ হাজার ৩০০ কোটি টাকা।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৪৪৩তম সভায় এই আর্থিক হিসাব অনুমোদন করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. হাবিবুর রহমান জানান, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিট মুনাফা ছিল ১৫ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। তার আগের অর্থবছর ২০২২-২৩-এ নিট মুনাফা হয়েছিল ১০ হাজার ৭৪৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে মুনাফা বাড়ছে।

সভায় অনুমোদিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট আয় থেকে খরচ ও কর বাদ দিয়ে নিট মুনাফা দাঁড়ায় ২২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা, যা সরকারের কোষাগারে জমা দেওয়া হবে। আগের অর্থবছরে কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছিল ১০ হাজার ৬৫২ কোটি টাকা।

এ ছাড়া মুনাফার অংশ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বেসিক বেতনের ছয় গুণ ইনসেনটিভ বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিচালনা পর্ষদ।

অর্থনীতিবিদদের মতে, দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও বাংলাদেশ ব্যাংকের এই রেকর্ড মুনাফা আর্থিক খাতের জন্য একটি ইতিবাচক সংকেত।

/জিএম/আরআইজে/
বিষয়:
বাংলাদেশ ব্যাংক
সম্পর্কিত
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন জোরদার করতে সংস্কার প্রস্তাবপ্রধানমন্ত্রী নয়, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি
সংকটাপন্ন ব্যাংক নিয়ে গভর্নরের সঙ্গে বিজিএমইএ নেতাদের বৈঠক
ডিজিটাল ব্যাংকের আবেদন আহ্বান  
সর্বশেষ খবর
শান্তিরক্ষা মিশনে গেলেন ১৮০ পুলিশ সদস্য
শান্তিরক্ষা মিশনে গেলেন ১৮০ পুলিশ সদস্য
জামিনে মুক্ত সাবেক লঙ্কান প্রেসিডেন্ট
জামিনে মুক্ত সাবেক লঙ্কান প্রেসিডেন্ট
দাবি না মানলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের
আল্টিমেটাম রাত ৮টা পর্যন্তদাবি না মানলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের
গার্মেন্টে চাঁদা দাবি ও কর্মকর্তাকে মারধর, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার বিরুদ্ধে মামলা
গার্মেন্টে চাঁদা দাবি ও কর্মকর্তাকে মারধর, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার বিরুদ্ধে মামলা
সর্বাধিক পঠিত
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media