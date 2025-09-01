X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
আগস্টে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৯ শতাংশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৪আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৪
ডলার

চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় মাস আগস্টে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ২৪২ কোটি ডলার রেমিট্যান্স, যা গত বছরের একই মাসের তুলনায় প্রায় ৯ শতাংশ বেশি। তবে জুলাইয়ের তুলনায় এটি সামান্য কম এবং গত সাত মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন।

এরপরও প্রবাসী আয়ের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরিয়েছে। ফলে দ্রুত বাড়ছে দেশের রিজার্ভ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, জুলাই মাসে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৪৮ কোটি ডলার। আগের বছরের জুলাই মাসে ছাত্র–জনতার আন্দোলনের কারণে দীর্ঘ সময় ব্যাংক বন্ধ থাকায় এবং আন্দোলনকারীদের অসহযোগিতার ডাকের কারণে প্রবাসী আয় নেমে গিয়েছিল মাত্র ১৯১ কোটি ডলারে।

চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই–আগস্ট) মোট রেমিট্যান্স এসেছে ৪৯০ কোটি ডলার, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ৪১৪ কোটি ডলার। অর্থাৎ এক বছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৮ দশমিক ৪১ শতাংশ বা ৭৬ কোটি ডলার।

২০২৪–২৫ অর্থবছরে বৈধ চ্যানেলে দেশে এসেছে রেকর্ড ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স, যা আগের বছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৮২ শতাংশ বা ৬৪১ কোটি ডলার বেশি। রেমিট্যান্স ও রফতানির উচ্চ প্রবাহে দেশের দীর্ঘস্থায়ী ডলার সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বাজারে ডলারের দর ১২২ টাকার মধ্যে স্থিতিশীল রয়েছে। কিছুদিন আগে দর কমে ১১৯ টাকা ৫০ পয়সায় নেমে গেলেও পরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে ডলার কিনে নিলে তা আবার ১২১ টাকার ওপরে উঠে।

রিজার্ভও বাড়ছে দ্রুত। গত বৃহস্পতিবার গ্রস রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩১ দশমিক ১৯ বিলিয়ন ডলার এবং আইএমএফের হিসাবপদ্ধতি (বিপিএম৬) অনুযায়ী ২৬ দশমিক ১৯ বিলিয়ন ডলার। অথচ সরকার পতনের সময় রিজার্ভ নেমে গিয়েছিল ২০ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলারে। ২০২১ সালের আগস্টে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৪৮ বিলিয়ন ডলারের ঘর ছাড়িয়েছিল রিজার্ভ।

বিষয়:
বাংলাদেশ ব্যাংকডলারবাংলাদেশের রিজার্ভ
