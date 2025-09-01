আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম

টানা তৃতীয় দফায় দেশের বাজারে স্বর্ণের দাম বাড়িয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। ভরিতে এক লাফে ১ হাজার ৪৭০ টাকা বাড়িয়ে ২২ ক্যারেট স্বর্ণের নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৭৫ হাজার ৭৮৮ টাকা।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে বাজুসের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। নতুন দাম কার্যকর হবে মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) থেকে।
এর আগে গত শনিবার (৩০ আগস্ট) ভরিতে ১ হাজার ৬৬৭ টাকা এবং তারও আগে ২৬ আগস্ট ভরিতে ১ হাজার ৫০ টাকা বাড়ানো হয়েছিল। ফলে টানা তিন দফায় স্বর্ণের দাম বেড়ে নতুন রেকর্ড গড়লো।
নতুন দামে ২২ ক্যারেটের পাশাপাশি ২১ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণ বিক্রি হবে ১ লাখ ৬৭ হাজার ৭৯৮ টাকায়, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৪৩ হাজার ৮২৮ টাকায় এবং সনাতন পদ্ধতিতে এক ভরি স্বর্ণের দাম দাঁড়াবে ১ লাখ ১৯ হাজার ৪২ টাকা।
বাজুসের পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরে এ পর্যন্ত মোট ৪৮ বার স্বর্ণের দাম সমন্বয় করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩২ বার দাম বেড়েছে এবং ১৬ বার কমেছে। আর গত বছর মোট ৬২ দফায় দাম সমন্বয়ের মধ্যে ৩৫ বার বেড়েছিল এবং ২৭ বার কমানো হয়েছিল।