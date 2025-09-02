X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
অর্থায়নের অভাবে আটকে আছে রুফটপ সোলার বাস্তবায়ন

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৩২আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৩২
‘সোলার রুফটপ ফিন্যান্স উন্মোচন: একটি টেকসই জ্বালানি ভবিষ্যতের পথে’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা

বাংলাদেশে রুফটপ সোলারের (ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ) ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অগ্রগতি মূলত অর্থায়নের অভাবে আটকে আছে। বর্তমানে এই খাতে সীমিত প্রণোদনা থাকলেও তাৎক্ষণিক কার্যকারিতা পাচ্ছে না; অর্থায়ন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এখনও প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে আছে। ছোট ছোট প্রকল্পের জন্য একত্রিকরণ, বান্ডলিং বা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা টুল না থাকায় সেগুলো বিনিয়োগকারীদের কাছে আকর্ষণীয় হচ্ছে না।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে ‘সোলার রুফটপ ফিন্যান্স উন্মোচন: একটি টেকসই জ্বালানি ভবিষ্যতের পথে’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ সাসটেইনেবল অ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি অ্যাসোসিয়েশন (বিএসআরইএ) এবং অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়।

বিএসআরইএ'র সভাপতি মোস্তফা আল মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের উপ-গভর্নর নূরুন নাহার। অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবিরের সঞ্চালনায়  মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক পরিচালক (সাসটেইনেবল ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট) খোন্দকার মোরশেদ মিল্লাত। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ বিভাগ, স্রেডা, ইডকল, বিভিন্ন বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা, বাণিজ্যিক ব্যাংক, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই), উন্নয়ন অর্থায়ন সংস্থা (ডিএফআই), উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের নেতারা এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বলা হয়, ইতোমধ্যেই অফ-গ্রিড সোলার ও বড় প্রকল্পে সফলতা দেখিয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক ও এনবিএফআইগুলো লিজিং, প্রজেক্ট ফিন্যান্সিং, ‘পে-অ্যাজ-ইউ-সেভ’ মডেল এবং গ্রিন বন্ডের মতো নতুন আর্থিক প্রডাক্ট চালু করতে পারে, যা বিনিয়োগ ঝুঁকি কমাবে এবং টেকসই মুনাফা নিশ্চিত করবে। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রুফটপ সৌলার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা না গেলে ২০৪০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হবে না বলে জানিয়েছেন খাত সংশ্লিষ্টরা।

বিএসআরইএ'র সভাপতি মোস্তফা আল মাহমুদ বলেন, ‘নতুন নীতিমালায় ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুতের ২০ শতাংশ এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যার মধ্যে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ৩,০০০ মেগাওয়াট রুফটপ সোলার স্থাপনের লক্ষ্য রয়েছে। কিন্তু এই খাতে সম্ভাবনা থাকলেও বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে অর্থায়ন। বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে আসছে মাত্র ৫.৬ শতাংশ বিদ্যুৎ। যা আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম।’

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি সফল করতে সবার সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। বিদ্যুৎ বিভাগ ও স্রেডা-কে নীতি আরও স্বচ্ছ, স্থিতিশীল ও বেসরকারি খাতবান্ধব করতে হবে। ডিস্ট্রিবিউশন ইউটিলিটি কোম্পানিগুলোকে নেট মিটারিং সহজ করতে হবে এবং গ্রিড সংযুক্তিতে সহায়তা করতে হবে। শিল্পখাত ও ডেভেলপাররা নির্ভরযোগ্য প্রকল্প তালিকা তৈরি করবে এবং মান বজায় রেখে বাস্তবায়ন করবে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, উন্নয়ন সহযোগীরা ব্লেন্ডেড ফিন্যান্স, ঝুঁকি গ্যারান্টি ও বৈশ্বিক সফল মডেল নিয়ে সহায়তা করবে। রুফটপ সোলার ফিন্যান্সই বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরবর্তী সীমান্ত। রুফটপ সোলার গ্রিন ফিন্যান্স রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে গ্রিন বন্ড, ব্লেন্ডেড ফিন্যান্স ও রেজাল্ট-বেইসড ফিন্যান্সিং মডেল চালু করতে এবং সরকার, ব্যাংক, বেসরকারি খাত ও ডিএফআইগুলোর সমন্বয়ে একটি গ্রিন ফিন্যান্স টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে।

