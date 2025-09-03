X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
প্রতি মাসে ‘মিট দ্য বিজনেস’ আয়োজন করবে এনবিআর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩১আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৯
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)

ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত মতবিনিময়ের উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে এখন থেকে প্রতি মাসের দ্বিতীয় বুধবার রাজধানীর আগারগাঁও রাজস্ব ভবনে অনুষ্ঠিত হবে ‘মিট দ্য বিজনেস’ অনুষ্ঠান।

এনবিআরের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা সরাসরি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কাস্টমস, আয়কর ও ভ্যাট-সংক্রান্ত মাঠপর্যায়ের সমস্যা শুনবেন। এতে ব্যবসায়ী সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে, যা সমাধানমূলক কার্যকর পদক্ষেপ নিতে এনবিআরকে সহায়তা করবে।

আগামী বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৩টায় এনবিআরের মাল্টিপারপাস হল রুমে (কক্ষ নং-৩০১) অনুষ্ঠিত হবে এ মাসের ‘মিট দ্য বিজনেস’। অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আগ্রহী ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের অনলাইনে নির্ধারিত ফরম পূরণের আহ্বান জানিয়েছে এনবিআর।

অংশগ্রহণ ফরম: গুগল ফরম লিংক

এনবিআরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিয়মিত এ সংলাপ ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশকে আরও গতিশীল করবে এবং রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়াবে।

/জিএম/আরআইজে/
বিষয়:
এনবিআর
