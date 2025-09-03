X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:২৩আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪১
দেশের বাজারে আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম

দুই দিনের ব্যবধানে দেশের বাজারে ফের বেড়েছে স্বর্ণের দাম। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) স্বর্ণের দাম ৩,০৪৪ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ৭৮ হাজার ৮৩২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই দাম দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নতুন দাম সমন্বয়ের ঘোষণা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে।

বাজুস জানিয়েছে, স্থানীয় বাজারে বিশুদ্ধ স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সমন্বয় করা হয়েছে।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২২ ক্যারেট স্বর্ণের ভরি নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৭৮ হাজার ৮৩২ টাকা। ২১ ক্যারেটের দাম ১ লাখ ৭০ হাজার ৭০৩ টাকা, ১৮ ক্যারেটের দাম ১ লাখ ৪৬ হাজার ৩১৩ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের ভরি ১ লাখ ২১ হাজার ১৬৬ টাকা।

তবে রুপার দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বর্তমানে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ২ হাজার ৮১১ টাকা।

এর আগে গত সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) স্বর্ণের দাম বাড়ানো হয়েছিল। মাত্র দুদিনের ব্যবধানে আবারও দাম বাড়ায় ক্রেতাদের মধ্যে নতুন করে চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

/জিএম/এম/এমওএফ/
বিষয়:
সোনার দাম
সম্পর্কিত
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
একদিনের ব্যবধানে আবারও বাড়লো সোনার দাম
আবার বাড়লো স্বর্ণের দাম
সর্বশেষ খবর
অবশেষে রাতে নেপালে পৌঁছেছেন জামাল ভূঁইয়ারা
অবশেষে রাতে নেপালে পৌঁছেছেন জামাল ভূঁইয়ারা
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগকে এক করে প্রজ্ঞাপন জারি
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগকে এক করে প্রজ্ঞাপন জারি
খুলনায় জাতীয় পার্টির অফিসে ফের হামলা ও লুট
খুলনায় জাতীয় পার্টির অফিসে ফের হামলা ও লুট
‘দেড়শত বছর’ আয়ু নিয়ে শি-পুতিনের আলাপ
‘দেড়শত বছর’ আয়ু নিয়ে শি-পুতিনের আলাপ
সর্বাধিক পঠিত
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
একীভূতকরণে সম্মতি দিলো ইউনিয়ন ব্যাংক
একীভূতকরণে সম্মতি দিলো ইউনিয়ন ব্যাংক
চায়না দোয়ারীতে সয়লাব পদ্মা নদী, হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় মাছ
চায়না দোয়ারীতে সয়লাব পদ্মা নদী, হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় মাছ
গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া আলী হুসেন ঢাবি থেকে বহিষ্কার
গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া আলী হুসেন ঢাবি থেকে বহিষ্কার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media