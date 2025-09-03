স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো

দুই দিনের ব্যবধানে দেশের বাজারে ফের বেড়েছে স্বর্ণের দাম। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) স্বর্ণের দাম ৩,০৪৪ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ৭৮ হাজার ৮৩২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই দাম দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নতুন দাম সমন্বয়ের ঘোষণা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে।
বাজুস জানিয়েছে, স্থানীয় বাজারে বিশুদ্ধ স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সমন্বয় করা হয়েছে।
নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২২ ক্যারেট স্বর্ণের ভরি নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৭৮ হাজার ৮৩২ টাকা। ২১ ক্যারেটের দাম ১ লাখ ৭০ হাজার ৭০৩ টাকা, ১৮ ক্যারেটের দাম ১ লাখ ৪৬ হাজার ৩১৩ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের ভরি ১ লাখ ২১ হাজার ১৬৬ টাকা।
তবে রুপার দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বর্তমানে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ২ হাজার ৮১১ টাকা।
এর আগে গত সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) স্বর্ণের দাম বাড়ানো হয়েছিল। মাত্র দুদিনের ব্যবধানে আবারও দাম বাড়ায় ক্রেতাদের মধ্যে নতুন করে চাপ সৃষ্টি হয়েছে।