শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৪আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৪
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর (ফাইল ছবি)

ব্যাংক যদি লোকসান করে, তবে মালিকরা লভ্যাংশ এবং কর্মকর্তারা কোনও ধরনের বোনাস পাবেন না বলে কঠোর বার্তা দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকালে রাজধানীর একটি হোটেলে প্রবাসীদের অবদান নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।

ড. আহসান এইচ মনসুর জানান, অর্থ পাচার প্রতিরোধ ও রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২৯ শতাংশ বেড়েছে, যা অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

তিনি বলেন, ‘অর্থনীতিতে এখন ডলার সংকট নেই, তবে টাকার সংকট রয়েছে। রেমিট্যান্স বাড়ার কারণে এ পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব হয়েছে। আমরা স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে অনেকটাই সফল হয়েছি।’

এ সময় গভর্নর জানান, দেশের পাঁচটি ব্যাংক একীভূত করে একটি বড় ইসলামী ব্যাংক গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আগামীকাল (রবিবার) থেকেই সরকারের সঙ্গে আলোচনা শুরু হবে।

গভর্নরআহসান এইচ মনসুর
