X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাংলাদেশে সহযোগিতা বাড়াতে চায় আইএমএফ

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪২আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪২
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)

বাংলাদেশে চলমান অর্থনৈতিক সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্পে সহযোগিতা আরও বাড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। বর্তমানে দেশে আইএমএফের ৫৫০ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণ কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

ভবিষ্যতের সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করার জন্য মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় আইএমএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা ভার্চুয়াল মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করবেন। বৈঠকে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ ও অর্থ সচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারও অংশ নেবেন।

এর আগে প্রধান উপদেষ্টা সংস্কার কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আইএমএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এর উত্তরে আইএমএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশে ভবিষ্যতের উন্নয়ন সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন।

আইএমএফের নির্বাহী পর্ষদ ২০২৩ সালের ৩০ জানুয়ারি ৪৭০ কোটি ডলার ঋণ অনুমোদন দেয়। এটি ৪২ মাসে ছয় কিস্তিতে ছাড় দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যার মধ্যে ইতোমধ্যে পঞ্চম কিস্তি ছাড় করা হয়েছে। চলতি বছরের জুনে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে অতিরিক্ত ৮০ কোটি ডলার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সংস্থা। এর ফলে চলমান ঋণ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৫০ কোটি ডলার।

আইএমএফের এই সহযোগিতা দেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ও সংস্কার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে অর্থ বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

/জিএম/আরআইজে/
বিষয়:
আইএমএফ
সম্পর্কিত
‘প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন আনতেই হিমশিম’
সরকারের নিজস্ব উদ্যোগেও সংস্কার হচ্ছে: অর্থ উপদেষ্টা
অবশেষে রিজার্ভে আইএমএফের লক্ষ্য পূরণ হলো
সর্বশেষ খবর
আর্থিকভাবে অসচ্ছল ১৭ শিক্ষার্থীর পাশে কবি নজরুল কলেজ ছাত্রদল
আর্থিকভাবে অসচ্ছল ১৭ শিক্ষার্থীর পাশে কবি নজরুল কলেজ ছাত্রদল
আড়াই লাখ টাকার কৃষি ঋণে লাগবে না সিআইবি চার্জ
আড়াই লাখ টাকার কৃষি ঋণে লাগবে না সিআইবি চার্জ
দুর্গাপূজার প্রস্তুতি নিয়ে হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক
দুর্গাপূজার প্রস্তুতি নিয়ে হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক
কাতার ও ফিলিস্তিনের প্রতি অবিচল সমর্থন জানালো বাংলাদেশ
কাতার ও ফিলিস্তিনের প্রতি অবিচল সমর্থন জানালো বাংলাদেশ
সর্বাধিক পঠিত
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media