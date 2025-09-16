এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) একযোগে ৫৫৫ সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন করেছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই বদলি ও পদায়ন কার্যকর করা হয়েছে।
এনবিআরের কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন শাখা-৩-এর দ্বিতীয় সচিব তানভীর আহম্মেদের স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে ৪৫৯ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার বদলি ও পদায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে।
এছাড়া, দ্বিতীয় সচিবের আরেকটি প্রজ্ঞাপনে ৯৬ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার বদলি ও পদায়ন করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে যে জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হয়েছে এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।
এর আগে, গত সোমবার এনবিআর আরও ১৮২ সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন করেছিল। দেশের রাজস্ব সংস্থা এনবিআরে গত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যাপক রদবদল চলছে।
এদিকে, এনবিআরের কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী, যারা প্রতিষ্ঠান বিলুপ্তির আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই বদলি ও পদায়নের প্রক্রিয়া মূলত প্রতিষ্ঠানটি আরও কার্যকর এবং জনমুখীভাবে পরিচালিত করার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে।