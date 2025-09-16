X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫৩আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৪
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) একযোগে ৫৫৫ সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন করেছে।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই বদলি ও পদায়ন কার্যকর করা হয়েছে।

এনবিআরের কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন শাখা-৩-এর দ্বিতীয় সচিব তানভীর আহম্মেদের স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে ৪৫৯ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার বদলি ও পদায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে।

এছাড়া, দ্বিতীয় সচিবের আরেকটি প্রজ্ঞাপনে ৯৬ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার বদলি ও পদায়ন করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে যে জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হয়েছে এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এর আগে, গত সোমবার এনবিআর আরও ১৮২ সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন করেছিল। দেশের রাজস্ব সংস্থা এনবিআরে গত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যাপক রদবদল চলছে।

এদিকে, এনবিআরের কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী, যারা প্রতিষ্ঠান বিলুপ্তির আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই বদলি ও পদায়নের প্রক্রিয়া মূলত প্রতিষ্ঠানটি আরও কার্যকর এবং জনমুখীভাবে পরিচালিত করার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে।

/জিএম/এমএইচআর/এমওএফ/
বিষয়:
এনবিআররাজস্ববদলি
সম্পর্কিত
‘তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে এনবিআরের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে’
আগামী বছর থেকে অনলাইনে করপোরেট ট্যাক্স দাখিলের সুযোগ
অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমার সফটওয়্যার উদ্বোধন
সর্বশেষ খবর
বিচার প্রক্রিয়ায় এআই’র অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে
বিচার প্রক্রিয়ায় এআই’র অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে
দিনদুপুরে ব্যবসায়ীর মাথা ফাটিয়ে ১২ লাখ টাকা ও মোটরসাইকেল ছিনতাই
দিনদুপুরে ব্যবসায়ীর মাথা ফাটিয়ে ১২ লাখ টাকা ও মোটরসাইকেল ছিনতাই
ঘুষের টাকাসহ কাস্টমস কর্মকর্তা গ্রেফতার
ঘুষের টাকাসহ কাস্টমস কর্মকর্তা গ্রেফতার
নির্বাহী আদেশে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ সমর্থন করে না বিএনপি
নির্বাহী আদেশে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ সমর্থন করে না বিএনপি
সর্বাধিক পঠিত
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
বেলজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি
বেলজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি
চাঁদপুরে সরকারি চাল জব্দ, বিএনপি নেতাসহ দুজনের জেল-জরিমানা
চাঁদপুরে সরকারি চাল জব্দ, বিএনপি নেতাসহ দুজনের জেল-জরিমানা
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
অনেক ‘উদ্যোগ’, তারপরও পাসপোর্ট জমা দিতে চরম দুর্ভোগ
অনেক ‘উদ্যোগ’, তারপরও পাসপোর্ট জমা দিতে চরম দুর্ভোগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media