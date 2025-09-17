X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
টানা আট দফা বৃদ্ধির পর কিছুটা কমলো স্বর্ণের দাম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫৮আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:১৫
বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হবে স্বর্ণের নতুন দাম (ফাইল ছবি)

দেশের বাজারে টানা ৮ দফায় বৃদ্ধির পর অবশেষে কিছুটা কমলো স্বর্ণের দাম। এবার ভরিতে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৪৭০ টাকা কমানো হয়েছে। যার ফলে ২২ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের নতুন দাম নির্ধারিত হয়েছে ১ লাখ ৮৮ হাজার ১৫২ টাকা।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। বৃহস্পতিবার থেকেই নতুন এ দাম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি।

বাজুস জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণের দাম কমায় সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নতুন করে সমন্বয় করা হয়েছে।

এর আগে টানা আট দফায় স্বর্ণের দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বুধবার ২১ ক্যারেটের স্বর্ণের ভরি বিক্রি হয়েছে ১ লাখ ৮৯ হাজার ৬২২ টাকায়।

নতুন দাম অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার থেকে ২২ ক্যারেটের স্বর্ণের দাম পড়বে ১ লাখ ৮৮ হাজার ১৫২ টাকা। এছাড়া ২১ ক্যারেটের প্রতিভরি ১ লাখ ৭৯ হাজার ৬০২ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতিভরি ১ লাখ ৫৩ হাজার ৯৪১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতিভরি স্বর্ণের দাম ১ লাখ ২৭ হাজার ৬৭৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

দেশের বাজারে অপরিবর্তিত রয়েছে রুপার দাম।

