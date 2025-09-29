X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
নজরদারিতে বেসরকারি খাতের বিদেশি ঋণ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১১আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২১
বেসরকারি খাতের বৈদেশিক ঋণকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারির আওতায় আনা হচ্ছে। এ জন্য উদ্যোক্তারা বিদেশ থেকে নেওয়া ঋণের সব তথ্য ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর (সিআইবি) ডেটাবেজে জমা দিতে বাধ্য থাকবেন।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে বলা হয়, বৈদেশিক ঋণ (সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটসহ) সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে জমা দেওয়া না হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে জরিমানা দিতে হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, ঋণের উৎস দেশ, মুদ্রা, অনুমোদন কর্তৃপক্ষ এবং ঋণের মান সম্পর্কিত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। কোনও নতুন ঋণগ্রহণ, সমন্বয় বা মান পরিবর্তন হলে তাৎক্ষণিকভাবে সিআইবিতে যুক্ত করতে হবে। আগামী নভেম্বর থেকে প্রতি মাসে আগের মাসের তথ্য জমা দিতে হবে ব্যাংকগুলোকে।

এখনও পর্যন্ত সিআইবি ডেটাবেজে শুধু অভ্যন্তরীণ ব্যাংকঋণের তথ্য সংরক্ষিত হয়। ফলে নতুন কোনো ঋণ মঞ্জুরের আগে ব্যাংকগুলো সিআইবি থেকে ঋণগ্রহীতার তথ্য যাচাই করে নেয়। তবে বেসরকারি খাতের বৈদেশিক ঋণের কোনও তথ্য সেখানে নেই।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরের জুনের শেষে বেসরকারি খাতে বৈদেশিক ঋণ দাঁড়িয়েছে ১৯ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার, যা তিন মাস আগে ছিল ১৯ দশমিক ৮৮ বিলিয়ন ডলার। অপরদিকে সরকারি খাতের বৈদেশিক ঋণ বেড়ে হয়েছে ৯২ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ডলার, যা তিন মাস আগে ছিল ৮৪ দশমিক ৯২ বিলিয়ন ডলার।

বিষয়:
বাংলাদেশ ব্যাংকবৈদেশিক ঋণ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
