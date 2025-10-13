বাড়লো সয়াবিন তেলের দাম

বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। লিটার প্রতি ছয় টাকা বাড়ানো হয়েছে। এদিকে পাম ওয়েলের দামও লিটার প্রতি ১৩ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। বেড়েছে খোলা সয়াবিনের দামও। নতুন এ দাম মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) থেকে কার্যকর হবে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা দাম বাড়ানোর এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নতুন দাম অনুযায়ী, প্রতিলিটার বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম ১৮৯ টাকা থেকে বেড়ে ১৯৫ টাকা, খোলা সয়াবিনের দাম ৩ টাকা বাড়িয়ে ১৭৭ টাকা এবং পাম তেলের দাম ১৩ টাকা বাড়িয়ে ১৬৩ টাকা করা হয়েছে। এ ছাড়া ৫ লিটারের বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৯৪৫ টাকা।