বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
বিদেশে থাকা করদাতাদের অনলাইন রিটার্ন আরও সহজ করলো এনবিআর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৫১আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৫৮
বিদেশে থাকা করদাতাদের অনলাইন রিটার্ন আরও সহজ করলো এনবিআর

বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতাদের জন্য অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল প্রক্রিয়া আরও সহজ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

অনলাইনে নিবন্ধন ও রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে এতদিন যেখানে করদাতার নিজস্ব মোবাইল নম্বরে ওটিপি (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড) পাঠানো হতো, এখন থেকে বিদেশে থাকা করদাতাদের ই-মেইলে ওই ওটিপি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এনবিআর জানিয়েছে, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতারা এখন থেকে তাদের পাসপোর্ট নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ভিসা সিলের কপি, ই-মেইল ঠিকানা এবং ছবি পাঠিয়ে অনলাইনে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

এসব তথ্য [email protected] ঠিকানায় পাঠালে যাচাই-বাছাই শেষে করদাতার ই-মেইলে ওটিপি ও নিবন্ধন লিংক পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এরপর ওই লিংক ব্যবহার করে তারা সহজেই অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, ২০২৫-২৬ কর বছরের জন্য অনলাইনে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সব ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার জন্য—তবে ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের প্রবীণ করদাতা, শারীরিকভাবে অসমর্থ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন করদাতা, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতা এবং দেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতা নেই। যদিও এই শ্রেণির করদাতারাও চাইলে ই-রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

এনবিআর জানিয়েছে, অনলাইনে রিটার্ন দাখিল সম্পূর্ণ ঝামেলাবিহীন এবং এতে কোনও কাগজপত্র বা দলিল আপলোডের প্রয়োজন হয় না। তবে করদাতাকে নিজের আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায়ের তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নিজ হেফাজতে সংরক্ষণ করতে হবে।

চলতি কর বছরে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলে করদাতাদের সাড়া ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য বলে জানিয়েছে এনবিআর। এ পর্যন্ত ৮ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি রিটার্ন অনলাইনে জমা পড়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত সম্মানিত ব্যক্তি করদাতাদের আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের অনুরোধ জানিয়েছে।

প্রবাসীএনবিআরআয়করবাংলাদেশের অর্থনীতি
