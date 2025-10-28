X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪২আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪২
স্বর্ণের অলঙ্কার (সংগৃহীত ছবি)

দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম। মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে প্রতি ভরিতে কমেছে সাড়ে ১০ হাজার টাকারও বেশি।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির (বাজুস) স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের বৈঠকে স্বর্ণের দাম সমন্বয়ের এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

বাজুস জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে এবং স্থানীয় পর্যায়ে তেজাবি স্বর্ণের (পাকা স্বর্ণ) দামের পতনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। 

বুধবার (২৯ অক্টোবর) থেকে এই নতুন দাম কার্যকর হবে।

নতুন দামে ২২ ক্যারেট মানের প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) স্বর্ণের দাম ১০ হাজার ৪৭৪ টাকা কমে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৮০৯ টাকায়।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দাম কমা, দেশীয় চাহিদা কমে আসা এবং বিনিয়োগের পরিবর্তিত ধারা—এসব কারণেই টানা দুই দিনের ব্যবধানে স্বর্ণের দামে বড় ধরনের সমন্বয় আনলো বাজুস।

/জিএম/এমকেএইচ/
সোনার দামবাজুস
