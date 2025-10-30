X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কমলো স্বর্ণের দাম

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০৪আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০৪
ভরিতে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৬১৩ টাকা পর্যন্ত কমানোর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি/বাংলা ট্রিবিউন

দেশের বাজারে ফের কমানো হলো স্বর্ণের দাম। এক দিনের ব্যবধানে নতুন করে ভরিতে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৬১৩ টাকা পর্যন্ত কমানোর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বাজুসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দরপতন এবং স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণের (পিওর গোল্ড) দাম হ্রাস পাওয়ায় এ সমন্বয় করা হয়েছে। নতুন দাম শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) থেকে কার্যকর হবে।

নতুন মূল্য অনুযায়ী, সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেট স্বর্ণের ভরি বিক্রি হবে ২ লাখ ৯৫ টাকায়, যা আগে ছিল ২ লাখ ২ হাজার ৭০৯ টাকা। ২১ ক্যারেটের স্বর্ণ প্রতি ভরি বিক্রি হবে ১ লাখ ৯১ হাজার টাকায়, ১৮ ক্যারেটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৬৩ হাজার ৭১৬ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের ভরি বিক্রি হবে ১ লাখ ৩৬ হাজার ১৪ টাকায়।

বাজুস জানিয়েছে, বৈশ্বিক বাজারে স্বর্ণের দাম বর্তমানে প্রতি আউন্সে প্রায় ৪ হাজার ডলার। আন্তর্জাতিক বাজারে এই দরপতনের প্রভাব পড়েছে দেশীয় বাজারেও।

এদিকে, স্বর্ণের দাম কমলেও রুপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ২২ ক্যারেট রুপার ভরি বিক্রি হবে ৪ হাজার ২৪৬ টাকায়, ২১ ক্যারেট ৪ হাজার ৪৭ টাকা, ১৮ ক্যারেট ৩ হাজার ৪৭৬ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রুপা বিক্রি হবে ২ হাজার ৬০১ টাকায়।

বাজুসের কর্মকর্তারা বলছেন, সাম্প্রতিক সময়ের আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা এবং মুদ্রাবাজারের ওঠানামা বিবেচনায় দেশের বাজারে স্বর্ণের দামের এ সমন্বয় করা হয়েছে।

/জিএম/এমএইচআর/
বিষয়:
সোনার দামবাজুস
সম্পর্কিত
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
সর্বশেষ খবর
কাবিনে যেহেতু সিগনেচার করেছেন, সংসারও করতে হবে: হাসনাত আবদুল্লাহ
কাবিনে যেহেতু সিগনেচার করেছেন, সংসারও করতে হবে: হাসনাত আবদুল্লাহ
মসজিদের ছাদ থেকে অটোবাইক চালকের লাশ উদ্ধার, মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা
মসজিদের ছাদ থেকে অটোবাইক চালকের লাশ উদ্ধার, মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা
১০ লাখ ছাড়িয়েছে ই-রিটার্ন জমা
১০ লাখ ছাড়িয়েছে ই-রিটার্ন জমা
১৫ নভেম্বরের মধ্যে এমপিও কার্যক্রম শেষ করার দাবি অনার্স শিক্ষকদের
১৫ নভেম্বরের মধ্যে এমপিও কার্যক্রম শেষ করার দাবি অনার্স শিক্ষকদের
সর্বাধিক পঠিত
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
আগারগাঁও–কারওয়ান বাজার অংশে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
আগারগাঁও–কারওয়ান বাজার অংশে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media