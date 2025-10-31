সরবরাহ বাড়ায় দাম কমেছে সবজির

কয়েক মাস পর রাজধানীর বাজারে কমেছে সবজির দাম। বেশিরভাগ সবজির দামই এখন প্রতি কেজি ৫০ থেকে ৬০ টাকা। তবে গোল বেগুনের দাম এখনও ১২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। সবজির পাশাপাশি কমেছে ডিম ও মুরগির দামও। ডিমের দাম ডজনে কমেছে ৫ থেকে ১০ টাকা, আর মুরগির দাম কমেছে কেজিতে ১০ থেকে ২০ টাকা।
বিক্রেতারা বলছেন, এ সপ্তাহে বাজারে সবজির সরবরাহ বেড়েছে। তাই দাম কমেছে। আর দীর্ঘদিন পর দাম কমায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন ক্রেতারা।
রাজধানীর রায়সাহেব বাজার ও কাপ্তান বাজার ঘুরে দেখা যায়, প্রতি কেজি করলার দাম ৬০ টাকা, লাউ ৪০ থেকে ৫০ টাকা, বরবটি ৬০ টাকা, আলু ২০ টাকা, কাঁচা মরিচ ১৪০ থেকে ১৫০ টাকা, কলা ৩০ টাকা, চিচিঙ্গা, ঝিঙা, ধুন্দল, কাঁকরোল, ঢেঁড়স ৫০ থেকে ৬০, পটোল ৬০, পেঁপে ২৫ থেকে ৩০ টাকা, কচুরমুখী ৪০ টাকা, সিম ৬০ টাকা, ঝালি কুমড়ো, ফুল কপি ও পাতা কপির পিস ৪০ টাকা। সাদা গোল বেগুন ও লম্বা ৬০ টাকা। টমেটো ১০০ থেকে ১২০ টাকা। আগের দামেই বিক্রি হচ্ছে চায়না গাজর ও দেশি গাজর। প্রতি কেজি চায়না গাজরের দাম ১৫০ টাকা, দেশি গাজর ৮০ টাকা।
রায় সাহেব বাজারের বিক্রেতা আবুল কালাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘বাজারে এখন সবজির চালান বেড়েছে। দীর্ঘ দিন পর বাজারে সকল সবজির দাম কমেছে। তবে গোল বেগুনের দাম বেশি। বাজারে গোল বেগুন কম এসেছে। সেজন্য দামটা বেশি।’
বাজারে সবজির দাম কম দেখে খুশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রমেশ মণ্ডল। তিনি বাংলা ট্রিবিউনের প্রতিনিধিকে বলেন, ‘দীর্ঘ ৩ থেকে ৪ মাস সবজির দাম নাগালই পাওয়া যেতো না। একটা সবজি কিনলেই ১০০ টাকা শেষ হতো। কতো হিসাব করে চলতে হতো। এখন দাম কিছুটা কমেছে। পছন্দের সবজিগুলো এখন ৫০ থেকে ৬০ টাকা।’
দাম কমেছে মুরগি ও ডিমের
সবজির দাম কমার প্রভাব পড়েছে মুরগি ও ডিমের বাজারে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে ডজন প্রতি ডিমের দাম কমেছে ৫ থেকে ১০ টাকা। ১৪০ টাকার লাল ডিমের ডজন ১৩০ থেকে ১৩৫ টাকা। ১৩০ টাকার সাদা ডিম ১২০ টাকা। সবচেয়ে বেশি কমেছে দেশি হাঁসের ডিমের দাম। বর্তমানে ১ হালি ডিমের দাম ৭০ টাকা।
বয়লার মুরগি কেজিতে ১০ টাকা এবং সোনালি মুরগি কেজিতে ২০ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে। বয়লার মুরগি ১৬০ থেকে ১৭০ টাকা ও সোনালি মুরগি জাতভেদে ২৬০ থেকে ৩০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। ফার্মের মুরগির ডিমের দামও কমে ১৩০ টাকা ডজনে বিক্রি হচ্ছে। তবে গরুর মাংস আগের দাম ৭৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।
রাজধানীর কাপ্তান বাজারের ডিম বিক্রেতা মো. স্বপন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে ডিমের দাম ডজনে ৫ থেকে ১০ টাকা কমেছে। ডিমের দাম কমা ও বাড়ার মধ্যেই থাকে।’
পেঁয়াজের দাম কিছুটা বাড়তি। ভালোমনের দেশি পেঁয়াজ কেজি ৮০ টাকার নিচে পাওয়া যায় না। তবে রসুনের বাজার অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। প্রতি কেজি দেশি রসুন ১০০ থেকে ১২০ টাকা এবং আমদানি করা রসুন ১৬০ থেকে ১৮০ টাকা। আলু কেজিতে আরও পাঁচ টাকা কমে ২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। দেশি মসুর ডাল আগের বাড়তি দাম প্রতি কেজি ১৫৫ থেকে ১৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।