রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
এনবিআরের ১২ কর্মকর্তাকে বদলি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৯আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৯
রাজস্ব ভবন

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বিসিএস (কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ) ক্যাডারের ১২ জন সহকারী কমিশনারকে বদলি ও পদায়ন করেছে। রবিবার (১০ আগস্ট) জারি করা প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, এসব কর্মকর্তা জনস্বার্থে অবিলম্বে নতুন কর্মস্থলে যোগ দেবেন।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসে কর্মরত মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মুকিতকে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট সিলেটে এবং খন্দকার সোলায়মানকে রংপুরে বদলি করা হয়েছে। মিনহাজ উদ্দিন আহমেদ সৌরও ও মোহাম্মদ এরশাদ চৌধুরীকে পদায়ন করা হয়েছে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট চট্টগ্রামে।

এছাড়া, মো. আব্দুল্লাহ-আল-মামুনকে রংপুরে, শেখ শাহির আহমেদকে কুমিল্লায়, মাহমুদুল আলম পলাশকে রাজশাহীতে, এহসানুল হক মাহিনকে সিলেটে এবং মো. হেদায়েতুল ইসলামকে রাজশাহীতে বদলি করা হয়েছে।

অপরদিকে, মো. মাসুদ রানা ও মো. ফয়সাল চৌধুরী স্বরূপকে যশোর কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটে পদায়ন করা হয়েছে।

এনবিআরের কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১ শাখার দ্বিতীয় সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব) মোহাম্মদ আবুল মনসুর সই করআ প্রজ্ঞাপনে বলা হয়— যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এই পদায়ন অবিলম্বে কার্যকর হবে। নতুন কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার পর কর্মকর্তাদের যোগদানের কপি এনবিআরের কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১ শাখায় পাঠাতে হবে।

 

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ, কর কর্মকর্তা বরখাস্ত
'জিরো রিটার্ন' দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
প্রথম দিনেই ১০ হাজার রিটার্ন দাখিল, ই-রিটার্নে করদাতাদের ব্যাপক সাড়া
শিগগিরই আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে: তারেক রহমান
শিগগিরই আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে: তারেক রহমান
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে ভ্যাট-ট্যাক্স প্রত্যাহার করতে হবে: সবুর খান
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে ভ্যাট-ট্যাক্স প্রত্যাহার করতে হবে: সবুর খান
রিজানের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের যুবারা
রিজানের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের যুবারা
গাজীপুরে আট টুকরো লাশ উদ্ধারের ঘটনার রহস্য উদঘাটন
গাজীপুরে আট টুকরো লাশ উদ্ধারের ঘটনার রহস্য উদঘাটন
'জিরো রিটার্ন' দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
সমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
প্রাইভেটকারের পাশে গলাকাটা লাশ, আদালতে জবানবন্দি যাত্রীরসমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
আর্মেনিয়া -আজারবাইজান চুক্তিতে প্রস্তাবিত ট্রানজিট করিডর প্রত্যাখ্যান করলো ইরান
আর্মেনিয়া -আজারবাইজান চুক্তিতে প্রস্তাবিত ট্রানজিট করিডর প্রত্যাখ্যান করলো ইরান
 
 
