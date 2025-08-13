X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এনবিআরে ব্যাপক রদবদল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০০আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০০
এনবিআর ভবন

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ ক্যাডারে একযোগে ১০ জন কমিশনারকে বদলি ও পদায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকজন সদ্য চলতি দায়িত্বে পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তা রয়েছেন। বুধবার (১৩ আগস্ট) জনস্বার্থে জারি করা এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে এনবিআর সূত্রে জানা গেছে।

প্রজ্ঞাপনে যেভাবে বদলি ও পদায়ন

এনবিআরের কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১ শাখা থেকে বুধবার (১৩ আগস্ট) জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, কাস্টমস হাউস, ঢাকার কমিশনার মুহম্মদ জাকির হোসেনকে পদায়ন করা হয়েছে মূল্য সংযোজন কর নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর, ঢাকায়। কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)-এর কমিশনার মোহাম্মদ নেয়াজুর রহমানকে বদলি করে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকায় (পূর্ব)।

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম)-এর কমিশনার মুহাম্মদ রাশেদুল আলমকে পদায়ন করা হয়েছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরে। খুলনার কমিশনার সৈয়দ আতিকুর রহমানকে ঢাকার কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট (পূর্ব)-এ বদলি করা হয়েছে।

বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর, ঢাকার কমিশনার (চলতি দায়িত্ব) মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান বর্তমান পদেই বহাল থাকবেন। অপরদিকে, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব)-এর কমিশনার (চলতি দায়িত্ব) কাজী মুহম্মদ জিয়াউদ্দীনকে কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট, ঢাকায় বদলি করা হয়েছে।

সদ্য পদোন্নতি পাওয়া কমিশনার (চলতি দায়িত্ব) মো. বশীর আহমেদকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনায়। একইভাবে সদ্য পদোন্নতি পাওয়া মোহাম্মদ হাসমত আলীকে গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

এছাড়া সদ্য পদোন্নতি পাওয়া কমিশনার (চলতি দায়িত্ব) কাজী ফরিদ উদ্দীনকে ঢাকার কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট (দক্ষিণ)-এ এবং মোহা. মসিউর রহমানকে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম)-এ পদায়ন করা হয়েছে।

 প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বদলি ও পদায়নের এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের অবমুক্তি ও যোগদানের অনুলিপি দ্রুত এনবিআরের সংশ্লিষ্ট শাখায় পাঠাবেন।

এ বিষয়ে এনবিআরের দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১) মোহাম্মদ আবুল মনসুর সই করা প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, “যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে  এ আদেশ কার্যকর হবে।”

/জিএম/এপিএইচ/
বিষয়:
এনবিআর
সম্পর্কিত
এবার এনবিআরের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেওয়া হলো
আয়কর রিটার্ন না দিলে কাটা যেতে পারে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ
এনবিআরের দুই কর্মকর্তাকে বদলি
সর্বশেষ খবর
আলী রীয়াজ দেখাতে না পারলেও আমরা পারবো: ডা তাহের
আলী রীয়াজ দেখাতে না পারলেও আমরা পারবো: ডা তাহের
লঘুচাপের প্রভাবে বন্দরে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত, ভারী বৃষ্টির শঙ্কা
লঘুচাপের প্রভাবে বন্দরে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত, ভারী বৃষ্টির শঙ্কা
যতীন সরকারের মৃত্যুতে শোকের ছায়া, রাতে নেত্রকোনায় শেষকৃত্য
যতীন সরকারের মৃত্যুতে শোকের ছায়া, রাতে নেত্রকোনায় শেষকৃত্য
টটেনহামের অধিনায়ক হয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার ডাক আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডারের
টটেনহামের অধিনায়ক হয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার ডাক আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডারের
সর্বাধিক পঠিত
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষক বরখাস্ত, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগ
যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষক বরখাস্ত, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগ
নাদিরা ইয়াসমিনকে হয়রানি ও ওএসডির প্রতিবাদে পেন ইন্টারন্যাশনালের বিবৃতি
নাদিরা ইয়াসমিনকে হয়রানি ও ওএসডির প্রতিবাদে পেন ইন্টারন্যাশনালের বিবৃতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media