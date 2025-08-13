এনবিআরে ব্যাপক রদবদল

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ ক্যাডারে একযোগে ১০ জন কমিশনারকে বদলি ও পদায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকজন সদ্য চলতি দায়িত্বে পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তা রয়েছেন। বুধবার (১৩ আগস্ট) জনস্বার্থে জারি করা এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে এনবিআর সূত্রে জানা গেছে।
প্রজ্ঞাপনে যেভাবে বদলি ও পদায়ন
এনবিআরের কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১ শাখা থেকে বুধবার (১৩ আগস্ট) জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, কাস্টমস হাউস, ঢাকার কমিশনার মুহম্মদ জাকির হোসেনকে পদায়ন করা হয়েছে মূল্য সংযোজন কর নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর, ঢাকায়। কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)-এর কমিশনার মোহাম্মদ নেয়াজুর রহমানকে বদলি করে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকায় (পূর্ব)।
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম)-এর কমিশনার মুহাম্মদ রাশেদুল আলমকে পদায়ন করা হয়েছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরে। খুলনার কমিশনার সৈয়দ আতিকুর রহমানকে ঢাকার কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট (পূর্ব)-এ বদলি করা হয়েছে।
বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর, ঢাকার কমিশনার (চলতি দায়িত্ব) মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান বর্তমান পদেই বহাল থাকবেন। অপরদিকে, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব)-এর কমিশনার (চলতি দায়িত্ব) কাজী মুহম্মদ জিয়াউদ্দীনকে কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট, ঢাকায় বদলি করা হয়েছে।
সদ্য পদোন্নতি পাওয়া কমিশনার (চলতি দায়িত্ব) মো. বশীর আহমেদকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনায়। একইভাবে সদ্য পদোন্নতি পাওয়া মোহাম্মদ হাসমত আলীকে গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।
এছাড়া সদ্য পদোন্নতি পাওয়া কমিশনার (চলতি দায়িত্ব) কাজী ফরিদ উদ্দীনকে ঢাকার কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট (দক্ষিণ)-এ এবং মোহা. মসিউর রহমানকে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম)-এ পদায়ন করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বদলি ও পদায়নের এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের অবমুক্তি ও যোগদানের অনুলিপি দ্রুত এনবিআরের সংশ্লিষ্ট শাখায় পাঠাবেন।
এ বিষয়ে এনবিআরের দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন-১) মোহাম্মদ আবুল মনসুর সই করা প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, “যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ কার্যকর হবে।”