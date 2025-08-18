X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এনবিআরে একযোগে ১৩১ সহকারী কর কমিশনার বদলি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১২আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১২
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ১৩১ জন সহকারী কর কমিশনারকে বদলি করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ‘কর প্রশাসন-১ শাখা’ থেকে সোমবার (১৮ আগস্ট) জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে বিসিএস (কর) ক্যাডারের ১৩১ জন সহকারী কর কমিশনারকে (বিভাগীয় ও ক্যাডার) পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মস্থলে বদলি বা পদায়ন করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমানকে কর অঞ্চল-১৬ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল-০২ চট্টগ্রামে পাঠানো হয়েছে। নূর মোহাম্মদকে কর অঞ্চলনরসিংদীতে পদায়ন করা হয়েছে। আব্দুল হক কর অঞ্চল-০১ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল নোয়াখালীতে যোগ দেবেন। হাদিউল ইসলাম সৈকত কর অঞ্চল-০৩ ঢাকা থেকে কর আপীল অঞ্চল-০২ ঢাকায় সংযুক্ত হয়েছেন। সাদিয়া রহমান কর অঞ্চল-০৪ চট্টগ্রাম থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল ময়মনসিংহে গেছেন।

মো. মামুনুর রশিদ কর অঞ্চল-০২ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল যশোরে গেছেন। আতাহার আলী খান কর অঞ্চল-১১ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল-০৪ ঢাকায় যোগ দিচ্ছেন। মো. নজরুল ইসলাম খাঁ কর অঞ্চল ০৪ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল ফরিদপুরে যাচ্ছেন। ফরিদা ইয়াসমীন কর অঞ্চল গাজীপুর থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল-২০ ঢাকায় যোগ দেবেন। মিলন কুমার মৌলিক কর অঞ্চল-১৮ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল যশোরে যাচ্ছেন।

এছাড়া মো. আক্কাছ আলী কর অঞ্চল-১৯ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল কুষ্টিয়াতে যাচ্ছেন। মো. হেবজুল বারী খান কর অঞ্চল- ১৫ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল নোয়াখালীতে যোগ দেবেন। মো. মুখলিছুর রহমান কর অঞ্চল নারায়ণগঞ্জ থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল ০৫ চট্টগ্রামে যাচ্ছেন। সাইফুল ইসলাম কর অঞ্চল-১৯ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল-০৬ চট্টগ্রামে পদায়িত হয়েছেন। মো. নুরুস সালাম কর অঞ্চল-২৫ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল নরসিংদীতে গেছেন।

মো. আজিজুল হক কর অঞ্চল–১৪ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল নোয়াখালীতে যোগ দেবেন। গৌর চন্দ্র দে কর অঞ্চল-২৫ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল দিনাজপুরে যাচ্ছেন। নুরুল ইসলাম খান কর অঞ্চল-২৪ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল কক্সবাজারে গেছেন। মো. কামরুজ্জামান কর অঞ্চল-২৩ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল দিনাজপুরে যোগ দেবেন। মোহাম্মদ মিজানুর রহমান কর অঞ্চল-২৩ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল-০৩ চট্টগ্রামে যাচ্ছেন।

একইসঙ্গে সৈয়দ মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ কর অঞ্চল-১৪ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল করাবাজারে যাচ্ছেন। সামসুল আলম কর অঞ্চল-০১ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল নোয়াখালীতে যাচ্ছেন। কেশর লাল মল্লিক কর অঞ্চল-২৪ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল-০৫ চট্টগ্রামে পদায়িত হয়েছেন। মোহাম্মদ হোছাইন কর অঞ্চল-০৪ চট্টগ্রাম থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল-করাবাজারে যাচ্ছেন। কাজী মো. সুলতান শাহরিয়া কর অঞ্চলরাজশাহী থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল–কুষ্টিয়ায় যাচ্ছেন।

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন কর অঞ্চল-০৪ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল-০৫ চট্টগ্রামে যাচ্ছেন। আসাদুজ্জামান তালুকদার কর অঞ্চল-১৩ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল-০৬ চট্টগ্রামে পদায়িত হয়েছেন। মো. মাহবুবুল ইসলাম কর অঞ্চল-১১ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল-০৫ চট্টগ্রামে যাচ্ছেন।

এছাড়া আরও বহু কর্মকর্তা, বিশেষ করে ৩৮তম, ৪১তম ও ৪৩তম ব্যাচের সহকারী কর কমিশনারদেরকেও দেশের বিভিন্ন কর অঞ্চল ও কর আপীল অঞ্চলে নতুন করে পদায়ন করা হয়েছে। অনেককে কর অঞ্চল ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, নরসিংদী, ফরিদপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়েছে। বেশ কয়েকজনকে সংযুক্ত করা হয়েছে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে।

প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। অর্থাৎ বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের আজ থেকেই নতুন কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

/জিএম/এপিএইচ/
বিষয়:
এনবিআরবদলি
সম্পর্কিত
প্রধান উপদেষ্টাকে মহাপরিচালকবিদেশে ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান পেয়েছে সিআইসি
আরএমপির তিন থানার ওসিসহ ৭ কর্মকর্তাকে একযোগে বদলি
আরও ৯ কর কমিশনার বদলি
সর্বশেষ খবর
উদ্বোধনের অপেক্ষায় ‘মওলানা ভাসানী সেতু’
উদ্বোধনের অপেক্ষায় ‘মওলানা ভাসানী সেতু’
গাইবান্ধায় জামায়াত নেতা নজরুল হত্যার রহস্য উন্মোচন, মূল আসামি গ্রেফতার
গাইবান্ধায় জামায়াত নেতা নজরুল হত্যার রহস্য উন্মোচন, মূল আসামি গ্রেফতার
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
চীন-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে নতুন আশা
সীমান্তে উত্তেজনা কমাতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকচীন-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে নতুন আশা
সর্বাধিক পঠিত
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
বিধবা নারীর সংবাদ সম্মেলন‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কত এলো রেমিট্যান্স, রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়ালো কোথায়
কত এলো রেমিট্যান্স, রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়ালো কোথায়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media