এনবিআরে একযোগে ১৩১ সহকারী কর কমিশনার বদলি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ১৩১ জন সহকারী কর কমিশনারকে বদলি করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ‘কর প্রশাসন-১ শাখা’ থেকে সোমবার (১৮ আগস্ট) জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে বিসিএস (কর) ক্যাডারের ১৩১ জন সহকারী কর কমিশনারকে (বিভাগীয় ও ক্যাডার) পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মস্থলে বদলি বা পদায়ন করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমানকে কর অঞ্চল-১৬ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল-০২ চট্টগ্রামে পাঠানো হয়েছে। নূর মোহাম্মদকে কর অঞ্চলনরসিংদীতে পদায়ন করা হয়েছে। আব্দুল হক কর অঞ্চল-০১ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল নোয়াখালীতে যোগ দেবেন। হাদিউল ইসলাম সৈকত কর অঞ্চল-০৩ ঢাকা থেকে কর আপীল অঞ্চল-০২ ঢাকায় সংযুক্ত হয়েছেন। সাদিয়া রহমান কর অঞ্চল-০৪ চট্টগ্রাম থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল ময়মনসিংহে গেছেন।
মো. মামুনুর রশিদ কর অঞ্চল-০২ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল যশোরে গেছেন। আতাহার আলী খান কর অঞ্চল-১১ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল-০৪ ঢাকায় যোগ দিচ্ছেন। মো. নজরুল ইসলাম খাঁ কর অঞ্চল ০৪ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল ফরিদপুরে যাচ্ছেন। ফরিদা ইয়াসমীন কর অঞ্চল গাজীপুর থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল-২০ ঢাকায় যোগ দেবেন। মিলন কুমার মৌলিক কর অঞ্চল-১৮ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল যশোরে যাচ্ছেন।
এছাড়া মো. আক্কাছ আলী কর অঞ্চল-১৯ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল কুষ্টিয়াতে যাচ্ছেন। মো. হেবজুল বারী খান কর অঞ্চল- ১৫ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল নোয়াখালীতে যোগ দেবেন। মো. মুখলিছুর রহমান কর অঞ্চল নারায়ণগঞ্জ থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল ০৫ চট্টগ্রামে যাচ্ছেন। সাইফুল ইসলাম কর অঞ্চল-১৯ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল-০৬ চট্টগ্রামে পদায়িত হয়েছেন। মো. নুরুস সালাম কর অঞ্চল-২৫ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল নরসিংদীতে গেছেন।
মো. আজিজুল হক কর অঞ্চল–১৪ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল নোয়াখালীতে যোগ দেবেন। গৌর চন্দ্র দে কর অঞ্চল-২৫ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল দিনাজপুরে যাচ্ছেন। নুরুল ইসলাম খান কর অঞ্চল-২৪ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল কক্সবাজারে গেছেন। মো. কামরুজ্জামান কর অঞ্চল-২৩ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল দিনাজপুরে যোগ দেবেন। মোহাম্মদ মিজানুর রহমান কর অঞ্চল-২৩ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল-০৩ চট্টগ্রামে যাচ্ছেন।
একইসঙ্গে সৈয়দ মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ কর অঞ্চল-১৪ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল করাবাজারে যাচ্ছেন। সামসুল আলম কর অঞ্চল-০১ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল নোয়াখালীতে যাচ্ছেন। কেশর লাল মল্লিক কর অঞ্চল-২৪ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল-০৫ চট্টগ্রামে পদায়িত হয়েছেন। মোহাম্মদ হোছাইন কর অঞ্চল-০৪ চট্টগ্রাম থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল-করাবাজারে যাচ্ছেন। কাজী মো. সুলতান শাহরিয়া কর অঞ্চলরাজশাহী থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল–কুষ্টিয়ায় যাচ্ছেন।
মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন কর অঞ্চল-০৪ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল-০৫ চট্টগ্রামে যাচ্ছেন। আসাদুজ্জামান তালুকদার কর অঞ্চল-১৩ ঢাকা থেকে কর অঞ্চল-০৬ চট্টগ্রামে পদায়িত হয়েছেন। মো. মাহবুবুল ইসলাম কর অঞ্চল-১১ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কর অঞ্চল-০৫ চট্টগ্রামে যাচ্ছেন।
এছাড়া আরও বহু কর্মকর্তা, বিশেষ করে ৩৮তম, ৪১তম ও ৪৩তম ব্যাচের সহকারী কর কমিশনারদেরকেও দেশের বিভিন্ন কর অঞ্চল ও কর আপীল অঞ্চলে নতুন করে পদায়ন করা হয়েছে। অনেককে কর অঞ্চল ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, নরসিংদী, ফরিদপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়েছে। বেশ কয়েকজনকে সংযুক্ত করা হয়েছে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে।
প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। অর্থাৎ বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের আজ থেকেই নতুন কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।