লাগামহীন বাজারে বেড়েছে ডাল, আটা ও তেলের দাম

দীর্ঘ এক মাসেরও বেশি সময় ধরে সবজির বাজার ঊর্ধ্বমুখী। এরমধ্যে বাজারে বেড়েছে খোলা ও প্যাকেটজাত আটা, ক্যাঙ্গারু ও দেশি ডাল এবং পামওয়েলের দাম। এছাড়া গত সপ্তাহের বাড়তি দামেই বিক্রি হচ্ছে ডিম।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাজধানীর কাপ্তান বাজার, রায় সাহেব বাজার ঘুরে এ দামের তথ্য জানা যায়।
সরেজমিন দেখা যায়, ৬০ টাকার লম্বা বেগুনের দাম গত তিন সপ্তাহ ধরে ১০০ টাকার বেশি কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ৭০ থেকে ৮০ টাকার গোল বেগুন ১৪০ থেকে ১৬০ টাকা। গত সপ্তাহের ১০০ টাকার করলা এখন ১২০ টাকা। দুই সপ্তাহ আগেও এটার দাম ছিল ৮০ টাকা। একইভাবে দাম বেড়েছে চিচিঙ্গা, ধুনধূল ঝিঙ্গা, মূলা, ঢ্যাঁড়শ, কাকরোল, লতি, পটলের। এক মাস আগের ৫০ থেকে ৬০ টাকা কেজির এসব সবজির দাম এখন ৮০ টাকা। একইভাবে ৩০ টাকার সবচেয়ে কম দামের কুমড়ো, কলা, পেঁপে দামও এখন বাড়তি। বর্তমানে এক কেজি পেঁপের দাম ৪০ টাকা, আর কুমড়োর কেজি ৬০ টাকা, কাঁচা কলার হালি ৫০ টাকা। তবে গত দুই সপ্তাহ ধরে চলা ৮০ টাকা কেজির কচুরমুখীর দাম এখন ৬০ টাকা, ১২০ টাকার দেশি শসা ৮০ টাকা, ৮০ টাকার হাইব্রিড শসা ৬০ টাকা। অপরিবর্তিত আছে টমেটোর দাম কেজি ১৬০ টাকা, চায়না গাজর ১২০ থেকে ১৪০ টাকা, দেশি ৭০-৮০ টাকা, আলু ২৫ টাকা, সিম ২৪০ টাকা, পাতা কপি ১০০ টাকা, ঝালি কুমড়ো ৬০ টাকা, লাউ ৭০ টাকা, কাঁচা মরিচ ২০০ টাকা, সাজনা ২০০ টাকা।
বেড়েছে শাকের দামও
দুই সপ্তাহ আগে ১০ থেকে ১৫ টাকা আঁটি শাক এখন ২০ থেকে ৩০ টাকা। প্রতিটি পদে ১০ টাকা বেড়েছে। ১০ টাকার কলমি শাক এখন ২০ টাকা, ১৫ থেকে ২০ টাকার পালন শাক, লাল শাক এখন ৩০ টাকা, ৩০ টাকার পুইশাক ৪০ টাকা,
কাপ্তান বাজারের বিক্রেতা নূরনবী বলেন, বর্ষাকাল হওয়ার কারণে সবজির দাম বেশি। ইদানিং শাকের দামও বেড়েছে। এ সিজনটা এরকমই বাড়তি দাম থাকে।
বেড়েছে ডাল, আটা ও তেলের দাম
দুই সপ্তাহের ব্যবধানে ডালের দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ২০ থেকে ৩০ টাকা। তবে ভাঙা ও মোটা ডালের দাম অপরিবর্তিত আছে। সপ্তাহ শেষে ১০ থেকে ১৫ টাকা বেড়েছে খোলা ও প্যাকেট আটার দাম। এছাড়া পামওয়েলের দাম বেড়েছে ৮ থেকে ১০ টাকা।
বাজারে ১৩০ টাকার ক্যাঙ্গারু মসুর ডালের দাম ১৬০ টাকা, ১২০ টাকার দেশি মসুর ডাল ১৪০ টাকা। ভাঙা ও মোটা মসুর ডাল প্রতি কেজি ১০০ টাকা। ৯৫ থেকে ১০০ টাকা বুটের ডাল ১২০ টাকা, ৮৫ থেকে ৯০ টাকার ছোলা বুট ১০০ থেকে ১০৫ টাকা কেজি।
প্রতি কেজি ৩৫ থেকে ৪০ টাকার খোলা আটার ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। খুচরা ছোট দোকানে ৫০ টাকা আর বড় দোকানে ৪৫ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। ৯০ টাকা দামের ২ কেজির প্যাকেট আটার দাম ১০৫ টাকা। এছাড়া মশলার মধ্যে এলাচির দাম আরও ১০০ টাকা বাড়ছে। বর্তমানে এলাচির কেজি ৫২০০ টাকা।
এছাড়া পামওয়েলের কেজি ১৬৮ থেকে ১৭০ টাকা। তবে সয়াবিন তেলের কেজি ১৮০ টাকাই আছে।
কাপ্তান বাজারের চাকলাদার স্টোরের বিক্রেতা মো. তৌহিদ আহমেদ বলেন, ১২ দিন আগে মসুরের দাম বেড়েছে। ১ সপ্তাহ হলো, আটা আর তেলের দাম বাড়ছে। বাজারে এখন বসুন্ধরা ও তীর মার্কবা প্যাকেট আটা বন্ধ রয়েছে। এসিআই, পামলেন ও ফ্রেশ কোম্পানির আটা পাওয়া যাচ্ছে।
তিনি মনে করেন, সিন্ডিকেটের হাতে আটার বাজার থাকায় দাম বাড়ছে।
ডিমের দাম ঊর্ধ্বমুখী
তিন সপ্তাহ আগেও ফার্মের লাল ডিমের ডজন ছিল ১২০ টাকা। এখন সেটার দাম ১৫০ টাকা। গত দুই সপ্তাহ আগে ২০ টাকার পর গত সপ্তাহে আরও ১০ টাকা বেড়েছে সাদা ডিম দাম। বর্তমানে ডজন ১৪০ টাকা। হাঁসের ডিমও গত দুই সপ্তাহ ধরে বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে। বর্তমানে এক ডজন হাঁসের ডিমের দাম ২৪০ টাকা। তবে মুরগীর ডিমের দাম ডজনে ৩০ টাকা কমেছে। ২৪০ টাকার দেশি মুরগীর ডিম এখন ২০০ থেকে ২১০ টাকা।
মাছ- মুরগী আগের দামে বিক্রি
গত সপ্তাহের মতো প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি ১৭০ থেকে ১৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আর সোনালি মুরগির দাম ৩০০ থেকে ৩২০ টাকা। ১ মাস আগেও ব্রয়লার মুরগীর দাম ১৬০ থেকে ১৫০ টাকা, সোনালি ২৮০ থেকে ২৯০ টাকা ছিল। এছাড়া দেশি মুরগী ৫৫০ থেকে ৬০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
রুই মাছ ২ কেজি থেকে আড়াই কেজির দাম ৪৫০ টাকা কেজি, দেড় থেকে ২ কেজির দাম ৩৬০ থেকে ৩৮০ টাকা, এক থেকে দেড় কেজির দাম ৩শ থেকে ৩৩০ টাকা, এক কেজির কম ওজনের রুই মাছের দাম ২৮০ টাকা। পোয়া মাছ ৬০০ টাকা, মিরকা মাছ ২৮০ টাকা, তেলাপিয়ার দাম ২৫০ টাকা, এক কেজি থেকে কিছুটা বেশি ওজনের পাঙ্গাসের দাম ১৮০ টাকা, দেড় কেজির বেশি পাঙ্গাসের দাম ২৫০ টাকা। শিং মাছ সাড়ে ৫০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা কেজি। চিংড়ি মাছ ৯০০ থেকে ১৪০০ টাকা, আর ইলিশের কেজি ২২০০ থেকে ২৫০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।