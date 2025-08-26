X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
ভোলায় গড়ে উঠছে পরিবেশবান্ধব শিল্পাঞ্চল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫১আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৩
মানচিত্রে ভোলা

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। ভোলা জেলায় “ভোলা ইকো-ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক জোন”কে প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স দিয়েছে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ভোলা সদর উপজেলার প্রায় ১০২ দশমিক ৪৬ একর জমিতে গড়ে উঠবে এ অর্থনৈতিক অঞ্চল। ভবিষ্যতে এটি ১৫৮ একরে সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। কৃষি ও মৎস্যভিত্তিক শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা এ অঞ্চলে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনসহ কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় ৪০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান এখানে গড়ে উঠবে— যা সরাসরি ও পরোক্ষভাবে প্রায় এক লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। এ ছাড়া এখানে প্রায় এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।

বেজার নির্বাহী সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মেজর জেনারেল (অব.) মো. নজরুল ইসলাম বলেন, ‘‘বরিশাল বিভাগের প্রথম অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে ভোলা ইকো-ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক জোন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এটির ডেভেলপার হিসেবে কাজ করবে চীনের লিজ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।’’ তিনি বলেন, “মৎস্য ও কৃষিজ সম্পদভিত্তিক শিল্প বিকাশে এ অঞ্চলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতিকে গতিশীল করার পাশাপাশি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় কেন্দ্র হয়ে উঠবে।”

অর্থনৈতিক অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মি. ঝুয়াং লাইফেং জানান, তারা পরিবেশবান্ধব ও সার্কুলার ইকোনমি ভিত্তিক একটি শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে কাজ করছেন। ইতোমধ্যেই চীনা বিনিয়োগকারীরা এখানে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ভোলার প্রাকৃতিক গ্যাস ও কৃষি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের আশা প্রকাশ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, লিজ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বাংলাদেশে গার্মেন্টস, টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন খাতে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি টেকসই শিল্পায়ন ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদন কার্যক্রমে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

বেজা মনে করে, ভোলা ইকো-ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক জোন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের শিল্পায়নে নতুন অধ্যায় শুরু হবে। এটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রফতানি বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশকে টেকসই শিল্পোন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বর্তমানে বেজা মোট ১৩টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলকে লাইসেন্স দিয়েছে।

 

