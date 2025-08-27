লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ২০২৪ সালের কোনও লভ্যাংশ ঘোষণা করছে না। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সভায় ২০২৪ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনও অনুমোদন দেওয়া হয়।
ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ইসলামী ব্যাংকের সমন্বিত নিট মুনাফা দাঁড়িয়েছে ১০৮ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৮৩ শতাংশ কম।
ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আমানতের ব্যয় বেড়ে যাওয়া এবং খেলাপি বিনিয়োগের বিপরীতে উচ্চ হারে প্রভিশন সংরক্ষণের কারণে মুনাফায় বড় ধরনের পতন ঘটেছে।
এছাড়া শ্রেণিকৃত বিনিয়োগের বিপরীতে ৬৯ হাজার ৭৭০ কোটি টাকার প্রভিশন ঘাটতি রেখেই ২০২৪ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন করতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে ইসলামী ব্যাংক।