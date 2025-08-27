X
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৩আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৩
ইসলামী ব্যাংকের লোগো

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ২০২৪ সালের কোনও লভ্যাংশ ঘোষণা করছে না। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সভায় ২০২৪ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনও অনুমোদন দেওয়া হয়।

ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ইসলামী ব্যাংকের সমন্বিত নিট মুনাফা দাঁড়িয়েছে ১০৮ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৮৩ শতাংশ কম।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আমানতের ব্যয় বেড়ে যাওয়া এবং খেলাপি বিনিয়োগের বিপরীতে উচ্চ হারে প্রভিশন সংরক্ষণের কারণে মুনাফায় বড় ধরনের পতন ঘটেছে।

এছাড়া শ্রেণিকৃত বিনিয়োগের বিপরীতে ৬৯ হাজার ৭৭০ কোটি টাকার প্রভিশন ঘাটতি রেখেই ২০২৪ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন করতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে ইসলামী ব্যাংক।

 

/জিএম/এপিএইচ/
বিষয়:
ইসলামী ব্যাংক
সম্পর্কিত
ইসলামী ব্যাংকগুলোতে ঝুঁকি বাড়ছে: মুডিস
আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি গঠনে কাজ করছি: ওমর ফারুক খাঁন  
ইসলামী ব্যাংকের নতুন এমডি ওমর ফারুক
সর্বশেষ খবর
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির
হত্যাচেষ্টা মামলায় ডাকসু ভিপি প্রার্থী জালাল কারাগারে
হত্যাচেষ্টা মামলায় ডাকসু ভিপি প্রার্থী জালাল কারাগারে
৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ করে চলছে বিএনপির প্রোগ্রাম
৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ করে চলছে বিএনপির প্রোগ্রাম
ধর্ষণ ও হত্যা মামলার আসামির মৃত্যুদণ্ড
ধর্ষণ ও হত্যা মামলার আসামির মৃত্যুদণ্ড
সর্বাধিক পঠিত
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
ফজলুর রহমানের পাশে ওয়ার্কার্স পার্টি
ফজলুর রহমানের পাশে ওয়ার্কার্স পার্টি
যে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
কুড়িগ্রাম-চিলমারী রেলপথযে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
বাংলাদেশ ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা
বাংলাদেশ ব্যাংকের রেকর্ড মুনাফা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media