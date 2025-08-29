X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
রিজার্ভ বাড়লেও টাকার মান কেন দুর্বল 

গোলাম মওলা
২৯ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৫৯আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৫৯
ডলার ও টাকা

দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ফের বেড়ে ৩১ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। প্রবাসী আয় ও রফতানি আয়ে রেকর্ড প্রবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক সংস্থার ঋণ সহায়তা—সব মিলিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আগের যেকোনও সময়ের তুলনায় স্বস্তিদায়ক অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো—এত ইতিবাচক সূচক থাকা সত্ত্বেও টাকার মান ডলারের বিপরীতে শক্ত হচ্ছে না, বরং ক্রমেই অবমূল্যায়নের দিকে যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে এমনটি হচ্ছে কেন?

শুধু তাই নয়, টাকার এই অবমূল্যায়ন ধরে রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজার থেকে ডলার কেনার উদ্যোগ নিয়েছে। অথচ বিশেষজ্ঞদের মতে, ডলার সস্তা হলে তা মূল্যস্ফীতি কমাতে সহায়ক হতো। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই হস্তক্ষেপ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

মহামারির পর থেকে ডলারের বিপরীতে টাকার মান প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। এর ফলে আমদানি ব্যয় বাড়ে এবং নিত্যপণ্যের দামে চাপ সৃষ্টি হয়। ২০২৩ সালের মার্চ থেকে মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের ওপরে চলে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে তা কিছুটা কমলেও ভোক্তাদের ভোগান্তি কমেনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বলেন, ‘আমরা বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখতে চাই। ডলারের দরের বড় উত্থান বা পতন কোনোটিই অর্থনীতির জন্য ভালো নয়। দর খুব কমে গেলে রফতানিকারকরা ক্ষতিগ্রস্ত হন, আবার প্রবাসীরা আয় পাঠাতেও নিরুৎসাহিত হতে পারেন।’

তবে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন মনে করেন, এই নীতি ভোক্তাদের জন্য সম্ভাব্য স্বস্তি হাতছাড়া করছে। তিনি বলেন, ‘গত তিন বছরে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ডলারের দর বৃদ্ধি। এখন যখন দর কমছে, তখন সেটিকে কাজে লাগানো উচিত।’

তার মতে, ডলারের দর ১২০ থেকে ১১০ টাকার কাছাকাছি নামানো গেলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বড় ধরনের প্রভাব পড়তো। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘যখন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের সুযোগ তৈরি হয়েছে, তখন সেটি কেন ব্যবহার করা হচ্ছে না?’

অর্থনীতিবিদদের অনেকে মনে করছেন, বৈদেশিক মুদ্রার বাজারকে পুরোপুরি বাজারভিত্তিক করে দিলে এ ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর হবে। তবে আইএমএফের ঋণচুক্তির শর্তে আংশিকভাবে বাজার ছেড়ে দেওয়া হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখনও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ডলারের দর নিয়ন্ত্রণ করছে।

মূল প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে—দীর্ঘদিন ডলার সংকট ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপের পর যখন স্বস্তির সুযোগ মিলছে, তখন বাংলাদেশ ব্যাংক কেন সেটি ভোক্তাদের কাছে পৌঁছাতে দিচ্ছে না?

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত জুলাই মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৮.৫৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এটি জুনের ৮.৪৮ শতাংশের তুলনায় সামান্য বেশি।

জুনের হার ছিল গত ৩৫ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন এবং তখন টানা চার মাস ধরে মূল্যস্ফীতি কমেছিল। তবে, সেই স্বস্তির পরিপ্রেক্ষিতে জুলাইয়ে মূল্যস্ফীতি আবার বাড়তে শুরু করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. আখতার হোসেন বলেছেন, সহসাই মূল্যস্ফীতি কমবে না এবং কঠোর মুদ্রানীতির কারণে সুদে স্বস্তি পাওয়াও সম্ভব হবে না। এই পরিস্থিতিতে যদি বেসরকারি বিনিয়োগ ধাক্কা খায়, তবে তা সামাল দিতে সরকারকে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হবে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) পলিসি রিসার্চ ইউনিট (পিআরআই)-এর অর্থনীতি বিষয়ক নিয়মিত ব্রিফিংয়ে তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচন না হলে অর্থনীতিতে পুরোপুরি স্বস্তি ফেরা কঠিন। রফতানি ও প্রবাসী রেমিট্যান্সে ইতিবাচক ধারা থাকলেও বিদেশি ঋণের চাপ অর্থনীতির ওপর প্রভাব ফেলছে।’

রিজার্ভে উল্লম্ফন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বুধবার (২৭ আগস্ট) দিন শেষে গ্রস রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩১ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার। তবে আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি (বিপিএম-৬) অনুযায়ী, এ রিজার্ভ দাঁড়ায় ২৬ দশমিক ৩১ বিলিয়ন ডলার। অর্থনীতিবিদদের মতে, এটি এখনও আরামদায়ক অবস্থান।

রেমিট্যান্সে প্রবৃদ্ধি বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ২৪৭ কোটি ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২৯ শতাংশ বেশি। আগস্টের প্রথম ২৭ দিনে এসেছে আরও ২০৮ কোটি ৭০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স—যা গত বছরের তুলনায়ও বেশি।

রফতানি আয়ের দিকেও ইতিবাচক চিত্র। জুলাই মাসে পণ্য রফতানি হয়েছে ৪৭৭ কোটি ডলার, যা গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় প্রায় ২৫ শতাংশ বেশি। শুধু তৈরি পোশাক খাতেই আয় বেড়েছে প্রায় সাড়ে ২৪ শতাংশ।

ইতিবাচক সূচক সত্ত্বেও টাকার দুর্বলতা

এমন এক প্রেক্ষাপটে বাজারে ডলারের প্রাচুর্য থাকলেও টাকার মান বাড়ছে না, বরং ডলারের বিপরীতে ক্রমেই অবমূল্যায়িত হচ্ছে। গত এক বছরে টাকার মান কমেছে প্রায় ৯ দশমিক ৮৪ শতাংশ। বর্তমানে বাজারে প্রতি ডলারের দাম ১২২ টাকা ছাড়িয়েছে, যেখানে এক বছর আগে ছিল ১১২ টাকা।

প্রশ্ন উঠছে, যখন ব্যাংকগুলোতে ডলারের সংকট নেই, রিজার্ভ ৩১ বিলিয়ন অতিক্রম করেছে, প্রবাসী আয় ও রফতানি আয়ে রেকর্ড প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, তখন কেন টাকার মান বাড়ছে না?

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশের চিত্র আরও দুর্বল মনে হয়। গত এক বছরে— ইন্দোনেশিয়ার রুপিয়া কমেছে ৪.৪ শতাংশ, ভিয়েতনামের ডং কমেছে ৩.৪ শতাংশ, ভারতের রুপি কমেছে ২.৬ শতাংশ, চীনের ইউয়ান কমেছে ২.২ শতাংশ, ফিলিপাইনের পেসো কমেছে ১.৯ শতাংশ, পাকিস্তানি রুপি কমেছে ০.৮ শতাংশ, শ্রীলঙ্কান রুপি বেড়েছে ১.৬ শতাংশ, কম্বোডিয়ান রিয়েল বেড়েছে ১ শতাংশ।

অর্থাৎ, যেসব দেশ অতীতে বড় সংকটে পড়েছিল তারাও ধীরে ধীরে মুদ্রাকে স্থিতিশীল করেছে। অথচ বাংলাদেশেই অবমূল্যায়ন হচ্ছে সবচেয়ে দ্রুত হারে।

টাকার অবমূল্যায়নের কারণ

অর্থনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকরা এর পেছনে কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করছেন—

১. উচ্চ মূল্যস্ফীতি: প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি অনেক বেশি। এর প্রভাবে টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমছে, ডলারের চাহিদা সবসময়ই চাপের মধ্যে রয়েছে।

২. রফতানি ও রেমিট্যান্সে অতি নির্ভরশীলতা: আয়ের উৎস সীমিত। বৈদেশিক বিনিয়োগ, সার্ভিস খাত বা নতুন আয়ের ক্ষেত্র গড়ে না ওঠায় টাকার মানকে কৃত্রিমভাবে দুর্বল রাখা হচ্ছে, যাতে রফতানি প্রতিযোগিতা ও বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ে।

৩. বৈদেশিক ঋণের চাপ: রিজার্ভ বাড়লেও ঋণ পরিশোধে বিপুল ডলার খরচ হচ্ছে। জ্বালানি আমদানি, কাঁচামাল আমদানি এবং বৈদেশিক ঋণ একসঙ্গে চাপ তৈরি করছে।

৪. নীতিগত সীমাবদ্ধতা: অতীতে বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি ডলার কিনে মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ করতো। এখন সেই ভূমিকা সীমিত। ফলে বাজারে দামের ওপর চাপ তৈরি হচ্ছে।

৫. হুন্ডি ও কারেন্সি গ্যাপ: প্রকৃত বিনিময় হার ও বাজারদরের মধ্যে বড় ধরনের ব্যবধান আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৫ সালের মার্চে ডলারের প্রকৃত দর ছিল ১০২ টাকা ৫ পয়সা, অথচ বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১২২ টাকায়। এই ২০ টাকার ব্যবধান রেমিট্যান্স ও রফতানিকারকদের জন্য লাভজনক হলেও আমদানিকারক ও ভোক্তাদের জন্য চাপ সৃষ্টি করছে।

সুবিধা বনাম অসুবিধা

সুবিধা: রফতানি প্রতিযোগিতা বাড়ে, বৈধ পথে রেমিট্যান্স বাড়ে।

অসুবিধা: আমদানির খরচ বেড়ে যায়, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়, বৈদেশিক ঋণের দায়ভার আরও বাড়ে, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

অন্যরা পারলেও বাংলাদেশ পারছে না কেন?

শ্রীলঙ্কা কিংবা পাকিস্তান সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বড় সংকট কাটিয়ে কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে। তারা বহুমুখী আয়ের উৎস তৈরি করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ এখনও সীমিত আয়ের উৎস রফতানি ও রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরশীল। স্বল্পমেয়াদি সুবিধার দিকে বেশি নজর দেওয়া হলেও দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার কৌশল অনুপস্থিত।

ভবিষ্যৎ ঝুঁকি

অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা, টাকার অবমূল্যায়ন অব্যাহত থাকলে মূল্যস্ফীতি দীর্ঘস্থায়ী হবে, বৈদেশিক ঋণ শোধ কঠিন হয়ে পড়বে, জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয় আরও বাড়বে, বিনিয়োগকারীদের আস্থা ক্ষুণ্ণ হবে।

তাদের মতে, শুধু ডলারের বাজার নিয়ন্ত্রণ করলেই হবে না। রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতিতে কাঠামোগত সংস্কার, উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ এবং আয়ের বহুমুখীকরণ ছাড়া স্থিতিশীলতা আসবে না।

রেমিট্যান্সআমদানি রফতানিডলারটাকা
