আমদানির অগ্রিম অর্থ প্রদানের সীমা দ্বিগুণ করলো বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রিম অর্থ প্রদানের সীমা সংশোধন করেছে। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, এখন থেকে আমদানিকারকরা ২০ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত রিপেমেন্ট গ্যারান্টি ছাড়াই অগ্রিম পরিশোধ করতে পারবেন। আগে এই সীমা ছিল ১০ হাজার ডলার।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে জারি করা এক পরিপত্রে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহজ করা এবং আমদানির প্রক্রিয়া আরও কার্যকর করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
একইসঙ্গে রফতানিকারকদের রিটেনশন কোটা হিসাব থেকে অগ্রিম অর্থ প্রদানের সীমাও বাড়ানো হয়েছে। আগের ২৫ হাজার ডলারের পরিবর্তে এখন ৫০ হাজার ডলার পর্যন্ত অগ্রিম প্রদান করা যাবে।
ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এ সিদ্ধান্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি আমদানিকারকদের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হবে। কারণ সীমা বৃদ্ধির ফলে তাদের দ্রুত সময়ে এবং তুলনামূলক কম খরচে অর্থ প্রদান সম্ভব হবে। এতে সময় ও অতিরিক্ত খরচ উভয়ই সাশ্রয় হবে।
বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ নীতিগত সংশোধন সময়োপযোগী। এতে দেশের সামগ্রিক বাণিজ্য দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং আন্তর্জাতিক লেনদেন আরও সহজ হবে।