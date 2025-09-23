X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আমদানির অগ্রিম অর্থ প্রদানের সীমা দ্বিগুণ করলো বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৬আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৬
বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রিম অর্থ প্রদানের সীমা সংশোধন করেছে। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, এখন থেকে আমদানিকারকরা ২০ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত রিপেমেন্ট গ্যারান্টি ছাড়াই অগ্রিম পরিশোধ করতে পারবেন। আগে এই সীমা ছিল ১০ হাজার ডলার।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে জারি করা এক পরিপত্রে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহজ করা এবং আমদানির প্রক্রিয়া আরও কার্যকর করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

একইসঙ্গে রফতানিকারকদের রিটেনশন কোটা হিসাব থেকে অগ্রিম অর্থ প্রদানের সীমাও বাড়ানো হয়েছে। আগের ২৫ হাজার ডলারের পরিবর্তে এখন ৫০ হাজার ডলার পর্যন্ত অগ্রিম প্রদান করা যাবে।

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এ সিদ্ধান্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি আমদানিকারকদের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হবে। কারণ সীমা বৃদ্ধির ফলে তাদের দ্রুত সময়ে এবং তুলনামূলক কম খরচে অর্থ প্রদান সম্ভব হবে। এতে সময় ও অতিরিক্ত খরচ উভয়ই সাশ্রয় হবে।

বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ নীতিগত সংশোধন সময়োপযোগী। এতে দেশের সামগ্রিক বাণিজ্য দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং আন্তর্জাতিক লেনদেন আরও সহজ হবে।

/জিএম/এপিএইচ/
বিষয়:
বাংলাদেশ ব্যাংক
সম্পর্কিত
সঞ্চয়পত্র ও বন্ডের আলাদা বাজার গঠনের পরামর্শ গভর্নরের
দুই মাসে রাজস্ব ঘাটতি ছাড়ালো সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকা
বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি: আরসিবিসি’র ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত
সর্বশেষ খবর
সাংবাদিকের মামলায় টিকটকার টুকটুকি কারাগারে
সাংবাদিকের মামলায় টিকটকার টুকটুকি কারাগারে
ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বদরুনন্নেসার শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ
ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বদরুনন্নেসার শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ
পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি অবৈধ বসতির স্বীকৃতি দিতে পারেন ট্রাম্প
যুক্তরাজ্যের শঙ্কাপশ্চিম তীরে ইসরায়েলি অবৈধ বসতির স্বীকৃতি দিতে পারেন ট্রাম্প
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার নির্বাচন চায় ছাত্রদল প্যানেল
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার নির্বাচন চায় ছাত্রদল প্যানেল
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
‘সুচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
‘সুচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media