বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
আমদানি-রফতানি সচল রাখতে আগামী শুক্র ও শনিবার ঢাকা কাস্টম হাউস খোলা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪০আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪০
কাস্টম হাউস, ঢাকা

দুর্যোগ পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে দেশের আমদানি, রফতানি ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সচল রাখতে ঢাকা কাস্টম হাউস আগামী ২৪ ও ২৫ অক্টোবর (শুক্র ও শনিবার) অফিস খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বুধবার (২২ অক্টোবর) কাস্টম হাউস, ঢাকা থেকে জারি করা এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আদেশে বলা হয়, কাস্টম হাউস, ঢাকার আওতাধীন এয়ারফ্রেইট ইউনিট ও এক্সপ্রেস সার্ভিস ইউনিটের কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে আগামী শুক্র ও শনিবার অফিস খোলা থাকবে। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদেশে আরও বলা হয়, দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে আমদানি-রফতানি কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং ব্যবসায়িক গতি সচল রাখার স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কাস্টম হাউস, ঢাকার যৌথ কমিশনার সুমন দাশের সই করা ওই আদেশে উল্লেখ করা হয় জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কাস্টম হাউস, ঢাকার কর্মকর্তারা জানান, সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের তথা দুর্যোগের প্রভাব কাটিয়ে দ্রুত বাণিজ্য কার্যক্রম স্বাভাবিক করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে ব্যবসায়ীরা পণ্য ছাড় ও রপ্তানির কাজে কোনও বিঘ্ন ছাড়াই কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

 

/জিএম/এপিএইচ/
বিষয়:
কাস্টম হাউস
