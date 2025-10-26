আবারও কমলো স্বর্ণের দাম

দেশের বাজারে আবারও কমেছে স্বর্ণের দাম। সর্বশেষ সমন্বয়ে ভালো মানের (২২ ক্যারেট) প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম কমেছে এক হাজার ৩৮ টাকা। নতুন দরে আগামীকাল সোমবার (২৭ অক্টোবর) থেকে সারা দেশে স্বর্ণ বিক্রি হবে প্রতি ভরি ২ লাখ ৭ হাজার ৯৫৭ টাকায়।
রবিবার (২৬ অক্টোবর) রাতে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে স্বর্ণের এই নতুন দর ঘোষণা করে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি (পিওর) স্বর্ণের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় দাম সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাজুসের নতুন মূল্য তালিকা অনুযায়ী ২১ ক্যারেট স্বর্ণের ভরি মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৯৮ হাজার ৪৯৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের ভরি ১ লাখ ৭০ হাজার ১৪৩ টাকা,
এবং সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের ভরি ১ লাখ ৪১ হাজার ৪৯৬ টাকা।
অপরদিকে, রুপার দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বর্তমান দরে ২২ ক্যারেট রুপার ভরি ৪ হাজার ৬৫৪ টাকা, ২১ ক্যারেট ৪ হাজার ৪৪৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ৩ হাজার ৮০২ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রুপার ভরি ২ হাজার ৮৫৮ টাকা।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দর ওঠানামা করায় দেশের বাজারেও এর প্রভাব পড়ছে বলে জানিয়েছে বাজুস। সংস্থাটি বলছে, ভোক্তা ও ব্যবসায়িক ভারসাম্য বজায় রাখতে বাস্তব বাজার পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ সমন্বয় করা হয়েছে।