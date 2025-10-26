X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আবারও কমলো স্বর্ণের দাম

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৫৪আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০২
ফাইল ছবি

দেশের বাজারে আবারও কমেছে স্বর্ণের দাম। সর্বশেষ সমন্বয়ে ভালো মানের (২২ ক্যারেট) প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম কমেছে এক হাজার ৩৮ টাকা। নতুন দরে আগামীকাল সোমবার (২৭ অক্টোবর) থেকে সারা দেশে স্বর্ণ বিক্রি হবে প্রতি ভরি ২ লাখ ৭ হাজার ৯৫৭ টাকায়।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) রাতে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে স্বর্ণের এই নতুন দর ঘোষণা করে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি (পিওর) স্বর্ণের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় দাম সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাজুসের নতুন মূল্য তালিকা অনুযায়ী ২১ ক্যারেট স্বর্ণের ভরি মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৯৮ হাজার ৪৯৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের ভরি ১ লাখ ৭০ হাজার ১৪৩ টাকা,
এবং সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের ভরি ১ লাখ ৪১ হাজার ৪৯৬ টাকা।

অপরদিকে, রুপার দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বর্তমান দরে ২২ ক্যারেট রুপার ভরি ৪ হাজার ৬৫৪ টাকা, ২১ ক্যারেট ৪ হাজার ৪৪৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ৩ হাজার ৮০২ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রুপার ভরি ২ হাজার ৮৫৮ টাকা।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দর ওঠানামা করায় দেশের বাজারেও এর প্রভাব পড়ছে বলে জানিয়েছে বাজুস। সংস্থাটি বলছে, ভোক্তা ও ব্যবসায়িক ভারসাম্য বজায় রাখতে বাস্তব বাজার পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ সমন্বয় করা হয়েছে।

/জিএম/এমএইচআর/
বিষয়:
সোনার দামবাজুস
সম্পর্কিত
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
দেশে স্বর্ণের দামে বড় পতন, ভরিতে কমলো ৮৩৮৬
সর্বশেষ খবর
আবুল কালামকে হারিয়ে কাঁদছেন স্বজনরা, কী হবে দুই শিশুসন্তানের
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে মৃত্যুআবুল কালামকে হারিয়ে কাঁদছেন স্বজনরা, কী হবে দুই শিশুসন্তানের
বন্দর বন্ধ রাখলে উল্টো ক্ষতি হবে: ডিসিসিআইয়ের আশঙ্কা
বন্দর বন্ধ রাখলে উল্টো ক্ষতি হবে: ডিসিসিআইয়ের আশঙ্কা
বেনাপোলে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম স্বাভাবিক: এনবিআর
বেনাপোলে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম স্বাভাবিক: এনবিআর
নির্বাচন পর্যবেক্ষণে সবার সমর্থন জানতে ইসিতে কমনওয়েলথ
নির্বাচন পর্যবেক্ষণে সবার সমর্থন জানতে ইসিতে কমনওয়েলথ
সর্বাধিক পঠিত
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মন্তব্য প্রতিবেদনমির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
অবশেষে ছেলের দখল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পেলেন বাবা
অবশেষে ছেলের দখল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পেলেন বাবা
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media